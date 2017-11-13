Доабортное консультирование помогло спасти в Коми 428 детей

13 ноября 2017 года, 8:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Благодаря кабинетам доабортного консультирования в 2017 году на свет появились 428 детей. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном обсуждению госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщил руководитель Минздрава республики Дмитрий Березин.

По его словам, снижение рождаемости, которое является серьезной демографической проблемой, можно контролировать профилактикой абортов и увеличением количества рождений с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

"Меры, предпринятые по открытию кабинетов доабортного консультирования с привлечением психологов и священнослужителей, принесло положительный результат, - рассказал министр. – На протяжении двух последних лет каждая пятая женщина, получившая доабортное консультирование, принимает решение о сохранении беременности. Это дало нам в 2017 году 428 рождений".

По сравнению с 2016 годом количество абортов снизилось в 1,6 раза, а за последние десять лет – в три раза. Если тогда на одно рождение приходился один аборт, то сейчас ситуация изменилась кардинально.

Вместе с тем, по словам министра, за последние два года в полтора раза увеличилось количество супружеских пар, страдающих от бесплодия. Сейчас на учете медиков состоят 779 пар, которым возможно помочь, и для этого необходимо увеличить объем средств на вспомогательные репродуктивные технологии.

"В республике, где в этой области за десятилетие наработан успешный опыт, на свет с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения появились на свет около тысячи детей, - добавил Д. Березин. – Для ликвидации очередности, а она на сегодня составляет 350 супружеских пор, в 2017 году количество циклов ЭКО по программе ОМС было увеличено вдвое и составило 600 на общую сумму 75 млн. рублей. За девять месяцев с начала года выполнено 616 циклов ЭКО, в том числе 527 в рамках ОМС".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: эко, минздрав коми, аборты
  Рубрика: Общество
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