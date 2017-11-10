Было – стало: В Усинске преображаются школы

10 ноября 2017 года, 17:24 | Усинск
Фото пресс-службы администрации Усинска


Школы Усинска преображаются на глазах.

Большинство современных российских школ построены еще во времена СССР. Эпоха прогресса ради выживания не подразумевала таких понятий как "комфорт" и "удобство". Их место занимали "дисциплина" и "коллективизм". Современные школы работают над тем, чтобы улучшить ситуацию и сделать школу более привлекательной и удобной для учеников, сообщает пресс-служба муниципалитета.

1.jpg

2.jpg

Так, в средней общеобразовательной школе №4 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Усинска, как и в других образовательных учреждениях и организациях, во время летних каникул был проведен ремонт за счет муниципального бюджета (4,6 млн. рублей), республиканского (1,3 млн. рублей) и федерального (2,4 млн. рублей).

5.jpg

В рамках мероприятий по ликвидации двухсменного режима обучения, прошла реконструкция и оснащение помещений школы под два учебных кабинета. Один из них для преподавания иностранного языка: в нем в ближайшее время будет установлено современное лингафонное оборудование. И второй – кабинет обществознания. По словам директора школы Елены Поливьяновой, этот кабинет очень актуален для учебного процесса, так как в школе есть профильные социально-правовые классы. Кроме того, еще в двух кабинетах и рекреации одного из этажей также проведен капитальный ремонт. Дизайн современный – на стенах "пиксельная графика".

7.jpg

Педагоги и ученики довольны: комфортные условия помогают в учебе . Детям очень важно чувствовать себя в школе комфортно. Доказано, что даже цвет стен в классе влияет на успеваемость, психологический комфорт. Что уж говорить о влиянии мебели и школьного оборудования на детское здоровье.

"Теперь на уроках в новом кабинете мы пользуемся интерактивной доской. С ней гораздо интереснее", — поделилась с нами ученица 5 "Б" класса Рената Вахретдинова.

5.jpg

За счет больших окон и нового современного освещения стало много света, простора. Есть возможность хорошо проветривать классы и рекреации. Дети, попадая в такую обстановку, чувствуют себя более комфортно. Оценив все обновления, ребята стали более бережно относится к своей школе.

Комиинформ

  Ключевые слова: школы, Было-стало
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:19 13.10.2017
Подведены итоги конкурса детских рисунков "Год Добрых дел с ЛУКОЙЛ-Коми"
17:58 11.10.2017
Учащиеся Усинского политехнического техникума будут "добывать нефть"
12:08 04.10.2017
Молодежь Усинска вышла на Тропу здоровья


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления


Новости партнеров

В столице Коми начнут обучать по-новому технологов целлюлозно-бумажного производства




НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

7 ноября

7 ноября 1941 года.


Парад на Красной Площади.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео