Было – стало: В Усинске преображаются школы



Школы Усинска преображаются на глазах.

Большинство современных российских школ построены еще во времена СССР. Эпоха прогресса ради выживания не подразумевала таких понятий как "комфорт" и "удобство". Их место занимали "дисциплина" и "коллективизм". Современные школы работают над тем, чтобы улучшить ситуацию и сделать школу более привлекательной и удобной для учеников, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, в средней общеобразовательной школе №4 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Усинска, как и в других образовательных учреждениях и организациях, во время летних каникул был проведен ремонт за счет муниципального бюджета (4,6 млн. рублей), республиканского (1,3 млн. рублей) и федерального (2,4 млн. рублей).

В рамках мероприятий по ликвидации двухсменного режима обучения, прошла реконструкция и оснащение помещений школы под два учебных кабинета. Один из них для преподавания иностранного языка: в нем в ближайшее время будет установлено современное лингафонное оборудование. И второй – кабинет обществознания. По словам директора школы Елены Поливьяновой, этот кабинет очень актуален для учебного процесса, так как в школе есть профильные социально-правовые классы. Кроме того, еще в двух кабинетах и рекреации одного из этажей также проведен капитальный ремонт. Дизайн современный – на стенах "пиксельная графика".

Педагоги и ученики довольны: комфортные условия помогают в учебе . Детям очень важно чувствовать себя в школе комфортно. Доказано, что даже цвет стен в классе влияет на успеваемость, психологический комфорт. Что уж говорить о влиянии мебели и школьного оборудования на детское здоровье.

"Теперь на уроках в новом кабинете мы пользуемся интерактивной доской. С ней гораздо интереснее", — поделилась с нами ученица 5 "Б" класса Рената Вахретдинова.

За счет больших окон и нового современного освещения стало много света, простора. Есть возможность хорошо проветривать классы и рекреации. Дети, попадая в такую обстановку, чувствуют себя более комфортно. Оценив все обновления, ребята стали более бережно относится к своей школе.