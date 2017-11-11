В гимназии искусств при главе Коми состоятся "Спиридоновские чтения"

В Гимназии искусств при главе Коми 21 ноября состоятся "Спиридоновские чтения". Темой конференции 2017 года стало "Создание образовательного пространства для выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей".

Цель "Спиридоновский чтений" - способствовать развитию интеллектуального творчества обучающихся, вовлечь их в исследовательскую деятельность, продемонстрировать лучшие достижения детей, а также обсудить с педагогическим сообществом актуальные вопросы образования и воспитания.

Участниками конференции станут ученики 2-11 классов, студенты, руководители и педработники школ, организаций дополнительного и среднего профессионального образования, представители органов управления образованием, методических служб, научных организаций, преподаватели ВУЗов, эксперты, представители общественных организаций, родители.

Мероприятие начнется с торжественного открытия, после чего прозвучат пленарные доклады – детский и педагогический. Затем состоится питч-сессия с короткими трехминутными презентациями лучших практик. В ней дистанционно поучаствуют другие районы и региона.также будет работать выставка стендовых (заочных) докладов.

Затем к работе приступят секции. Так, например, будет обсуждаться как правильно вести психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях федеральных государственных образовательных стандартов, какие особенности психолого-педагогического сопровождения имеются при общении с детьми с художественной одаренностью.

На каждой секции будет работать председатель, эксперт, секретарь. По итогам выступлений будут выбраны три лучшие работы. Победители будут отмечены дипломами и поощрены ценными призами. Остальные работы отметят сертификатами участника конференции. Предусмотрены ценные призы и дипломы для обучающихся и их наставников, а также педагогов и экспертов, которые традиционно, в течение нескольких лет, принимают участие в очной работе конференции.