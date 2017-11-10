Жители Коми помогут в противодействии незаконному обороту наркотиков
Правоохранители и неравнодушные жители Коми призовут к борьбе с наркотиками общественность.
Оперативно-профилактическая операция "Дети России" пройдет в Коми 13 по 22 ноября. По всей республике в рамках акции пройдут мероприятия антинаркотической направленности.
Правоохранители обратят внимание на проблему распространения наркомании среди несовершеннолетних и пути ее решения. Особое внимание борцы с преступностью и заинтересованные органы обратят на возможные факты вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
Акция расскажет о последствиях потребления наркотиков и об уголовной ответственности.
В проведении акции помимо сотрудников МВД по Коми примут участие представители Министерства здравоохранения и Министерства образования, науки и молодежной политики региона.
Участники рейдов проверят места массового пребывания подростков, учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних. Не останутся без внимания жилой сектор, объекты авиа- и ж/д транспорта, досуговые и торговые учреждения.
Несовершеннолетние смогут встретиться с правоохранителями, которые расскажут о проблеме.
Интересно, что примерно в это же время в Коми пройдет еще одна акция против наркотиков.
С 13 по 24 ноября жители Коми смогут сами встать на борьбу с наркотиками - в республике стартует очередной этап акции "Сообщи, где торгуют смертью". К акции подключатся наркополицейские, сотрудники республиканской общественной приемной главы РК и Коми республиканского наркодиспансера.
Представители заинтересованных ведомств готовы к сбору и проверке оперативно-значимой информации по фактам преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Специалисты окажут квалифицированную помощь и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
В эти дни принимать оперативную информацию от граждан по телефону доверия будут по всей республике.
Единый телефон доверия МВД по Республике Коми (8212) 21-66-35
Дежурная часть МВД по Республике Коми: (8212) 28-23-03 и 28-23-05
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми (8212) 28-12-01 и 22-63-79 (факс)
Телефоны доверия УМВД-ОМВД по Республике Коми:
УМВД России по г. Сыктывкару: (8212) 28-26-46
ОМВД России по г. Воркуте: (82151) 2-99-04
ОМВД России по г. Ухте: (82167) 73-90-95
ОМВД России по г. Печоре: (82142) 7-89-76
ОМВД России по г. Усинску: (82144) 5-44-00
ОМВД России по г. Инте: (82145) 7-20-00
Межмуниципальный ОМВД России "Сосногорский": (82149) 5-67-52
Отделение полиции № 6 (г. Вуктыл): (82146) 93-2-22
ОМВД России по Княжпогостскому району: (82139) 2-37-64
ОМВД России по Усть-Вымскому району: (82134) 2-12-02
ОМВД России по Корткеросскому району: (82136) 9-44-44
ОМВД России по Усть-Куломскому району: (82137) 9-44-78
ОМВД России по Сыктывдинскому району: (82130) 7-92-53
Межмуниципальный ОМВД России "Сысольский": (82131) 9-58-00
ОМВД России по Прилузскому району: (82133) 2-39-11
ОМВД России по Удорскому району: (82135) 3-33-34
Отделение полиции № 7 (рп. Троицко-Печорск): (82138) 9-20-43
Отделение полиции № 14 (с. Койгородок): (82132) 9-15-94
Межмуниципальный ОМВД России "Ижемский": (82140) 9-45-53
Отделение полиции № 12 (с. Усть-Цильма): (82141) 9-11-68
Филиалы Республиканской Общественной приемной Главы Республики Коми в городах и районах региона будут принимать звонки граждан по следующим номерам:
в г. Сыктывкаре: (8212) 28-53-39
в Эжвинском районе г. Сыктывкара: (8212) 62-54-27
в г. Воркуте: (82151) 3-50-35
в г. Вуктыле: (82146) 2-11-81
в г. Инте: (82145) 6-21-67
в Печоре: (82142) 7-17-25
в г. Сосногорске: (82149) 5-01-89
в г. Усинске: (82144) 2-92-08
в г. Ухте: (82147) 75-29-35
в Ижемском районе: (82140) 9-46-42
в Княжпогостском районе: (82139) 2-47-88
в Койгородском районе: (82132) 9-17-52
в Корткеросском районе: (82136) 9-28-48
в Прилузском районе: (82133) 2-34-32
в Сыктывдинском районе: (82130) 7-16-12
в Сысольском районе: (82131) 9-53-67
в Троицко-Печорском районе: (82138) 9-78-13
в Удорском районе: (82135) 3-33-43
в Усть-Вымском районе: (82134) 2-11-65
в Усть-Куломском районе: (82137) 9-44-85
в Усть-Цилемском районе: (82141) 9-15-42
Консультации врачей психиатров-наркологов можно получить по телефону ГБУЗ РК "Коми республиканский наркологический диспансер" (8212) 21-12-31, 31-07-21.
Информацию также можно отправлять на официальный адрес электронной почты Министерства внутренних дел по Республике Коми: mvd11@mvd.gov.ru.
Юлия Николаева
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