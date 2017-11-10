Жители Коми помогут в противодействии незаконному обороту наркотиков

Правоохранители и неравнодушные жители Коми призовут к борьбе с наркотиками общественность.

Оперативно-профилактическая операция "Дети России" пройдет в Коми 13 по 22 ноября. По всей республике в рамках акции пройдут мероприятия антинаркотической направленности.

Правоохранители обратят внимание на проблему распространения наркомании среди несовершеннолетних и пути ее решения. Особое внимание борцы с преступностью и заинтересованные органы обратят на возможные факты вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Акция расскажет о последствиях потребления наркотиков и об уголовной ответственности.

В проведении акции помимо сотрудников МВД по Коми примут участие представители Министерства здравоохранения и Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Участники рейдов проверят места массового пребывания подростков, учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних. Не останутся без внимания жилой сектор, объекты авиа- и ж/д транспорта, досуговые и торговые учреждения.

Несовершеннолетние смогут встретиться с правоохранителями, которые расскажут о проблеме.

Интересно, что примерно в это же время в Коми пройдет еще одна акция против наркотиков.

С 13 по 24 ноября жители Коми смогут сами встать на борьбу с наркотиками - в республике стартует очередной этап акции "Сообщи, где торгуют смертью". К акции подключатся наркополицейские, сотрудники республиканской общественной приемной главы РК и Коми республиканского наркодиспансера.

Представители заинтересованных ведомств готовы к сбору и проверке оперативно-значимой информации по фактам преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Специалисты окажут квалифицированную помощь и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

В эти дни принимать оперативную информацию от граждан по телефону доверия будут по всей республике.

Единый телефон доверия МВД по Республике Коми (8212) 21-66-35

Дежурная часть МВД по Республике Коми: (8212) 28-23-03 и 28-23-05

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми (8212) 28-12-01 и 22-63-79 (факс)

Телефоны доверия УМВД-ОМВД по Республике Коми:

УМВД России по г. Сыктывкару: (8212) 28-26-46

ОМВД России по г. Воркуте: (82151) 2-99-04

ОМВД России по г. Ухте: (82167) 73-90-95

ОМВД России по г. Печоре: (82142) 7-89-76

ОМВД России по г. Усинску: (82144) 5-44-00

ОМВД России по г. Инте: (82145) 7-20-00

Межмуниципальный ОМВД России "Сосногорский": (82149) 5-67-52

Отделение полиции № 6 (г. Вуктыл): (82146) 93-2-22

ОМВД России по Княжпогостскому району: (82139) 2-37-64

ОМВД России по Усть-Вымскому району: (82134) 2-12-02

ОМВД России по Корткеросскому району: (82136) 9-44-44

ОМВД России по Усть-Куломскому району: (82137) 9-44-78

ОМВД России по Сыктывдинскому району: (82130) 7-92-53

Межмуниципальный ОМВД России "Сысольский": (82131) 9-58-00

ОМВД России по Прилузскому району: (82133) 2-39-11

ОМВД России по Удорскому району: (82135) 3-33-34

Отделение полиции № 7 (рп. Троицко-Печорск): (82138) 9-20-43

Отделение полиции № 14 (с. Койгородок): (82132) 9-15-94

Межмуниципальный ОМВД России "Ижемский": (82140) 9-45-53

Отделение полиции № 12 (с. Усть-Цильма): (82141) 9-11-68

Филиалы Республиканской Общественной приемной Главы Республики Коми в городах и районах региона будут принимать звонки граждан по следующим номерам:

в г. Сыктывкаре: (8212) 28-53-39

в Эжвинском районе г. Сыктывкара: (8212) 62-54-27

в г. Воркуте: (82151) 3-50-35

в г. Вуктыле: (82146) 2-11-81

в г. Инте: (82145) 6-21-67

в Печоре: (82142) 7-17-25

в г. Сосногорске: (82149) 5-01-89

в г. Усинске: (82144) 2-92-08

в г. Ухте: (82147) 75-29-35

в Ижемском районе: (82140) 9-46-42

в Княжпогостском районе: (82139) 2-47-88

в Койгородском районе: (82132) 9-17-52

в Корткеросском районе: (82136) 9-28-48

в Прилузском районе: (82133) 2-34-32

в Сыктывдинском районе: (82130) 7-16-12

в Сысольском районе: (82131) 9-53-67

в Троицко-Печорском районе: (82138) 9-78-13

в Удорском районе: (82135) 3-33-43

в Усть-Вымском районе: (82134) 2-11-65

в Усть-Куломском районе: (82137) 9-44-85

в Усть-Цилемском районе: (82141) 9-15-42

Консультации врачей психиатров-наркологов можно получить по телефону ГБУЗ РК "Коми республиканский наркологический диспансер" (8212) 21-12-31, 31-07-21.

Информацию также можно отправлять на официальный адрес электронной почты Министерства внутренних дел по Республике Коми: mvd11@mvd.gov.ru.