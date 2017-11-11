Качеством школьного образования больше других довольны жители Троицко-Печорского района

11 ноября 2017 года, 13:00 | Сыктывкар, Ижемский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

По данным мониторинга оценки качества образовательной деятельности в Коми, уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования по итогам 2016 года в муниципалитетах сложился на уровне 87,9%, по общему (школьному) образованию – 82,7%, а по дополнительному образованию - 83%.

Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Она рассказала, что в 2017 году также проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности в отношении 25 государственных образовательных организаций республики. Был подведен общий итог по всем учреждениям региона.

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Один из показателей эффективности системы образования – степень удовлетворенности населения качеством оказываемых образовательных услуг. Согласно результатам исследования, качеством дошкольного образования довольны жители Ижемского, Интинского и Корткеросского районов (97%-98%). Самые низкие показатели в этой сфере у Ухты и Печоры (73%-77%).

Качеством общего или школьного образования удовлетворены в Троицко-Печорском, Сысольском районах и Сосногорске (91%-92%). Хуже ситуация вновь в Ухте и Печоре (70%-75%).

Высоко оценили предоставляемые услуги допобразования в Инте, Усть-Цилемском районе и Сосногорске (91%-95%). Напротив, дали низкую оценку жители Усть-Куломского района и Печоры (63%-69%).

Елена Кабакова

  Ключевые слова: образование, качество, исследование
  Рубрика: Общество
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