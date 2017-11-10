Росгвардия Коми навестила Юнармию

Нет, и не собираюсь

Нет, но теперь буду

Да, но редко

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?

11 ноября

В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.

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В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.

Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.

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