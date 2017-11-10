Росгвардия Коми навестила Юнармию

10 ноября 2017 года, 19:49 | Сыктывдинский
Фото пресс-службы Росгвардии в Коми

Росгвардия Республики Коми приняла участие в юнармейском слете в детском лагере "Гренада".

В Сыктывдинском районе Республики Коми официально стартовал второй республиканский слет всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". В детском лагере "Гренада" собрались более 200 школьников из 13 муниципалитетов.

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На церемонии открытия слета с приветственными словами выступили заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов, помощник военкома Республики Коми генерал-майор армии Анатолий Иванов и начальник Главного штаба "Юнармии" России Дмитрий Труненков, которые пожелали участникам слета успехов в освоении новых навыков и отличного настроения.

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За неделю юнармейцы наглядно познакомились с профессиями сотрудников Росгвардии, полицейского, военного и спасателя. Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии Республики Коми продемонстрировали юнармейцам задержание преступника, рассказали о средствах индивидуальной защиты, средствах связи, специальных средствах, используемых в ежедневном патруле. Дети с удовольствием перевоплощались в росгвардейцев, присаживались в патрульную машину и делали памятные фотографии в боевом обмундировании.

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Завершится слет торжественной церемонией посвящения в юнармейцы.

***Движение создано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу с одобрения президента России Владимира Путина.

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Организаторы мероприятия – Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма, Центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми и Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив, региональное отделение "ЮНАРМИИ". Соорганизаторы – Общероссийский штаб движения "ЮНАРМИЯ", Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.И. А.Куратова.

Комиинформ

  Ключевые слова: юнармия
  Рубрика: Общество
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