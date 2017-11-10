Зарплаты педагогов среднего и высшего образования в Коми превышают среднюю по региону

До конца года зарплаты педработников системы дополнительного образования детей должна быть увеличена на 14,4%. Также увеличится оплата труда у работников организаций среднего профессионального образования (на 5,1%) и организаций для детей-сирот (на 9,7%).

Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Одной из приоритетных задач в рамках "майских" указов президента определена задача по повышению заработной платы педагогических работников. Средства на это предусмотрены в республиканском бюджете на 2017 год. В муниципалитеты направлено 138,7 миллиона рублей, на повышение зарплаты, на зарплаты сотрудников госучреждений образования выделено еще 56,6 миллиона.

"По итогам 2017 года по всем ключевым показателям в сфере оплаты труда работников учреждений образования, определенным указами президента и установленным "дорожной картой", ожидается исполнение", - заверила министр.