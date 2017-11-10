Маэстро из Москвы и Санкт-Петербурга наставляют молодых сыктывкарских музыкантов

10 ноября 2017 года, 19:26 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ" и пресс-службы Минкульта РК

В Колледже искусств Республики Коми впервые проходят открытые мастер-классы в рамках проекта "Посольство мастерства", организованного Санкт-Петербургским Домом музыки. С молодыми сыктывкарскими музыкантами работают выдающиеся артисты, преподаватели ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

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Своим мастерством делятся Заслуженный артист РФ, заведующий кафедры ударных инструментов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Дмитрий Лукьянов, а также преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова – Заслуженный артист РФ, профессор кафедры специального фортепиано Валерий Мищук и Заслуженный артист РФ, профессор кафедры скрипки и альта Александр Шустин.

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Активными участниками мастер-классов стали студенты колледжа искусств – пианисты, скрипачи и ударники, многие из которых готовятся к участию во всероссийских и международных музыкальных конкурсах. Понаблюдать за работой выдающихся мастеров собрались десятки преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Сыктывкара.

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Ежегодный проект "Посольство мастерства" проходит с 2012 года и охватывает как регионы России, так и другие страны мира. Проект включает в себя выездные сессии мастер-классов ведущих музыкантов в шести регионах России и гастроли успешных молодых солистов в Российских центрах науки и культуры за рубежом. Задача "Посольство мастерства" – создать условия для поддержания традиций в воспитании молодых музыкантов, создания единого творческого пространства для студентов, обмена опытом среди педагогов, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: музыка
  Рубрика: Культура
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