ЛУКОЙЛ-Коми продолжает реконструкцию сети нефтепроводов

10 ноября 2017 года, 16:14 | Усинск
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

Ежегодно многокилометровая инфраструктура предприятия прирастает коммуникациями в антикорозийном исполнении. В 2016 году заменен с улучшением технических параметров 171 километр промысловых нефтепроводов, в этом году обновят уже 310 километров.

ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" - структурное подразделение ЛУКОЙЛ-Коми – сейчас реконструирует межпромысловый трубопровод от нефтеперекачивающей станции "Мичаю" до установки предварительного сброса воды "Северный Савинобор".

Эта линия протяженностью почти 27 километров обеспечит надежную транспортировку "черного золота" сразу с трех месторождений – Мичаюского, Безымянного и Верхне-Косьюского, объединив потоки в один. Магистраль выполнена из специальной бесшовной трубы повышенной коррозионной стойкости. Для максимальной безопасности транспортировки сырья снаружи нанесено три слоя из экструдированного полиэтилена. Внутри – двуслойное эпоксидное покрытие, выдерживающее длительную эксплуатацию при экстремальных температурах.

Диаметр трубы позволяет перекачивать более 83 тысяч тонн нефти ежегодно. Запорная арматура, установленная на камерах запуска и приема средств очистки и диагностики, крановых узлах, на врезках трубопровода, а также с обеих сторон надземных переходов при пересечении водных преград, обеспечивает безаварийную работу магистрали.

"Проектом предусмотрена защита нефтепровода от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений путем присоединения к заземляющему устройству", – рассказал начальник производственного отдела обустройства месторождений ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" Евгений Мурзюков.

Комиинформ

  Ключевые слова: Нефть, Лукойл
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:13 09.11.2017
ЛУКОЙЛ начинает производство автобензина ЭКТО Plus в Республике Коми
17:11 02.11.2017
Усинские спортсмены с особенностями здоровья с триумфом выступили в Адлере
18:50 01.11.2017
Парламентский урок с экологическим уклоном провели для старшеклассников Усинска


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления


Новости партнеров

В столице Коми начнут обучать по-новому технологов целлюлозно-бумажного производства




НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

7 ноября

7 ноября 1941 года.


Парад на Красной Площади.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео