ЛУКОЙЛ-Коми продолжает реконструкцию сети нефтепроводов

Ежегодно многокилометровая инфраструктура предприятия прирастает коммуникациями в антикорозийном исполнении. В 2016 году заменен с улучшением технических параметров 171 километр промысловых нефтепроводов, в этом году обновят уже 310 километров.

ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" - структурное подразделение ЛУКОЙЛ-Коми – сейчас реконструирует межпромысловый трубопровод от нефтеперекачивающей станции "Мичаю" до установки предварительного сброса воды "Северный Савинобор".

Эта линия протяженностью почти 27 километров обеспечит надежную транспортировку "черного золота" сразу с трех месторождений – Мичаюского, Безымянного и Верхне-Косьюского, объединив потоки в один. Магистраль выполнена из специальной бесшовной трубы повышенной коррозионной стойкости. Для максимальной безопасности транспортировки сырья снаружи нанесено три слоя из экструдированного полиэтилена. Внутри – двуслойное эпоксидное покрытие, выдерживающее длительную эксплуатацию при экстремальных температурах.

Диаметр трубы позволяет перекачивать более 83 тысяч тонн нефти ежегодно. Запорная арматура, установленная на камерах запуска и приема средств очистки и диагностики, крановых узлах, на врезках трубопровода, а также с обеих сторон надземных переходов при пересечении водных преград, обеспечивает безаварийную работу магистрали.

"Проектом предусмотрена защита нефтепровода от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений путем присоединения к заземляющему устройству", – рассказал начальник производственного отдела обустройства месторождений ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" Евгений Мурзюков.