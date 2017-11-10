Поселок Верхний Мырты-ю включат в состав Сыктывкара

10 ноября 2017 года, 17:48 | Сыктывкар, Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Депутаты Госсовета Коми рассмотрят в ближайшее время вопрос о присоединении территории поселка Верхний Мырты-ю к территории городского округа "Сыктывкар". Об этом мэрия Сыктывкара сообщила на портале "Активный регион" в качестве ответа на сигнал жителей поселка.

В своем обращении они поинтересовались сроками решения долгожданного вопроса о присоединении земель Верхнего Мырты-ю к Сыктывкару.

"Мы устали ждать статуса полноправных горожан, - пожаловались жители поселка. – Живем вроде бы в черте города, имеем городскую прописку в паспорте, а земля относится к Сыктывдинскому району, и у нас нет никаких юридических прав. Ни приватизировать квартиры, ни построить жилой дом мы не можем, а чтобы доехать до города и вовсе приходится платить немалые деньги".

Администрация Сыктывкара сообщила на портале "Активный регион", что в соответствии с республиканскими законами "О территориальной организации местного самоуправления в РК" и "Об административно-территориальном устройстве РК", поселок сельского типа "Верхний Мырты-ю" входит в состав административно-территориального образования города республиканского значения Сыктывкар и отнесен территориально к муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар".
Между тем, в соответствии с картографическим описанием границ поселок Верхний Мырты-ю находится на территории другого административно-территориального образования - муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский".

Административно Верхний Мырты-ю подчинен Сыктывкару, а территориально – Сыктывдинскому району.
В этой связи решение вопросов местного значения осуществляется одновременно администрациями Сыктывкара и Сыктывдинского района, что действительно порождает массу проблем в различных сферах жизнедеятельности жителей Верхнего Мырты-ю.

28 октября 2017 года Совета Сыктывкара постановил вынести на рассмотрение Госсовета Коми законопроект "Об изменении границ муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы РК".

Сейчас мэрия готовит документы, необходимые при внесении законопроекта в Госсовет. В ближайшее время документы будут направлены в парламент региона. Законопроект планируется рассмотреть до конца 2017 года.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: территория, Мырты-ю, земля, Госсовет
  Рубрика: Общество
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