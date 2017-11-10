На Усинском водоводе в Воркуте завершены ремонтные работы

На Усинском водоводе в Воркуте закончен ремонт.

О завершении ремонтных работ и полной готовности Усинского водовода к предстоящему осенне-зимнего периоду на всех сооружениях, в том числе на станциях первого и второго подъемов, сообщил 9 ноября в ходе пресс-конференции исполнительный директор ООО "Водоканал" Юрий Прозовских.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, с 1 июня по 1 ноября этого года были закуплены необходимые материалы и отремонтированы аварийные участки водной артерии: установлены новые опоры трубопровода, заменены врезки малого диаметра 600 мм на проектный диаметр 800 мм, впервые за 15 лет до 16-й камеры восстановлен трубопровод теплой воды "спутник" Ду250мм, восстановлена тепловая изоляция. В этот же период выполнен планово-предупредительный ремонт насосов, задвижек и прочего оборудования водовода, реконструкция 16-й камеры, обеззараживание, промывка трубопровода и др.

По словам Юрия Прозовских, для оперативного восстановления работоспособности оборудования и сооружений в случае непредвиденных ситуаций на предприятии сформирован аварийный запас материалов включающий 137 наименований материалов на общую сумму более четырех млн рублей. Кроме того, специалисты "Водоканала" поддерживают идею установки станции подогрева водовода на первом подъеме для более эффективной работы системы водоснабжения Воркуты. Предприятие уже заключило договор с новосибирским ООО "НПЦ Росводоканал" на создание теплогидравлической модели и проведения необходимых расчетов.

После завершения ремонтно-восстановительных работ обеих ниток Усинского водовода и запуска их в эксплуатацию были проведены гидравлические испытания в летнем и зимнем режимах. Проведенные испытания показали, что ремонтные работы, в частности замена врезок Ду600мм на проектные Ду800мм и восстановление проектного положения скользящих опор, повысили пропускную способность водовода Ду800мм на 20%, что является существенным фактором повышения надёжности водовода в зимний период.

1 ноября состоялась комиссионная проверка готовности гидротехнического сооружения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов с участием представителей Минпрома Республики Коми, администрации Воркуты, управления по делам ГО и ЧС города, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Воркутинского комитета по охране окружающей среды, руководства и специалистов ООО "Водоканал". По итогам обследования подготовлен акт о готовности сооружений к зиме.

Руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев подчеркнул, объем ремонтно-восстановительных работ в этом году масштабен, проведены серьезные работы и выделены значительные финансовые вложения, при этом предприятие находится в процедуре банкротства.

"Мы помним, что в первые дни Нового года на водоводе произошла серьезная авария. Силами работников "Водоканала" и других организаций мы пытались восстановить аварийный участок, но в итоге пришлось отложить работы до летнего периода. С момента начала аварии все оперативно и профессионально делали свою работу. Республиканские власти также держали ситуацию на контроле, оказали финансовую помощь в приобретении двух передвижных пароустановок. На сегодня водоснабжению города ничего не угрожает", - заключил он.