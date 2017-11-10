Воспитательницу Пажгинского интерната наказали судебным штрафом за борщевик

10 ноября 2017 года, 14:45 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении воспитателя специальной коррекционной школы-интерната №15 для детей сирот в селе Пажга.

Женщина признана виновной в превышении должностных полномочий.

Как пояснили "Комиинформу" в прокуратуре района, преступление подсудимая совершила впервые, оно относится к преступлениям средней тяжести и не опасно для общества. Суд применил наказание в виде судебного штрафа.

С ходатайством применить судебный штраф обратилась сама женщина. Таким образом уголовное дело прекращено, воспитатель считается несудимой, но виновной, что влечет за собой определенные последствия.

Вред педагог загладила, попросив извинение у воспитанников.

Сотруднице интерната предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

Напомним, летом в СМИ республики появилась информация о том, что воспитанников интерната отправили на борьбу с борщевиком.

Минобрнауки Коми провело служебное расследование по инциденту в Пажге. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы организованной следственными органами СКР по Коми проверки.

Инспекционная проверка аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка подтвердила факт привлечения воспитанников коррекционной школы-интерната №15 к рубке борщевика с нарушениями требований СанПин по привлечению детей к работе с вредными или опасными условиями труда. Следственное управление СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий").

Как сообщило СУ СКР по Коми, в июле 2017 года обвиняемая, выполняющая организационно-распорядительные функции начальника смены, не менее двух раз дала указание воспитателям и воспитанникам одного из отрядов произвести рубку борщевика. При этом фигурантка знала, что трудовое воспитание детей не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья, а рубка борщевика может вызвать ожоги, а также иные неблагоприятные последствия для детей.

В результате выполнения распоряжения начальника смены два воспитанника отряда 1999 и 2000 года рождения получили телесные повреждения в виде ожогов, у одного впоследствии квалифицированные, как причинившие легкий вред здоровью, у второго – как не причинившие вреда здоровью. Еще два воспитанника могли получить ожоги, но по счастливой случайности, не получили.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, интернат, воспитатель, борщевик
  Рубрика: Право
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