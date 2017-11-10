В Сыктывкаре засыпали яму с помощью портала "Активный регион"

10 ноября 2017 года, 15:58 | Сыктывкар
Фото портала "Активный регион"

В Сыктывкаре засыпали яму у тротуара на перекрестке улиц Малышева-Лыткина после обращения неравнодушных горожан на портал "Активный регион".

Сыктывкарцы рассказали, что возле киоска с водой на перекрестке улиц образовалась яма. "Возможно, она возникла из-за подмыва теплотрассы, так как из ямы шел легкий пар в прохладную погоду, - рассудили горожане. - Если это так, то яма будет расширяться еще больше. В темное время суток люди могут не увидеть, упасть и сломать ногу".

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После того, как сигнал был опубликован на портале "Активный регион", городские службы незамедлительно приняли меры и устранили опасность.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: яма, Активный регион
  Рубрика: Общество
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