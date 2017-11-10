В Коми наградили победителей и призеров конкурса коллективных договоров организаций, расположенных на территории республики, по итогам 2016 года

Награждение состоялось сегодня на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Награды лидерам конкурса вручила заместитель председателя правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, конкурс коллективных договоров организаций, расположенных на территории региона, проводится ежегодно. Это мероприятие направлено на расширение сферы действия коллективных договоров, повышение их качества и эффективности. Конкурс также мотивирует руководителей предприятий всех форм собственности проявлять заинтересованность в повышении безопасности производства и соблюдении трудового законодательства.

В этом году конкурс коллективных договоров проводился по итогам 2016 года среди организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней, всех форм собственности, осуществляющих деятельность как в производственной, так и в непроизводственной сферах.

Организационный комитет конкурса рассмотрел 16 заявок по категориям: бюджетные организации - 11 участников; небюджетные организации - пять участников.

Заслушав мнение сторон социального партнерства по результатам рассмотрения конкурсных материалов и балльных оценок, организационным комитетом победителями определены девять организаций. Кроме того, Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношенийпринято решение поощрить почетными грамотами и благодарственными письмами семь организаций-участниц конкурса за достойный уровень коллективных договоров.

Список победителей и призеров конкурса коллективных договоров организаций, расположенных на территории республики, по итогам 2016 года.

Первое место:

1. По категории "организации, финансируемые из бюджетов различных уровней":

- Государственное профессиональное образовательное учреждение "Княжпогостский политехнический техникум", г. Емва (с численностью работающих до 50 человек включительно);

- Общество с ограниченной ответственностью "Фармация", г. Ухта (с численностью работающих свыше 50 человек до 150 человек включительно);

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский противотуберкулезный диспансер", г. Сыктывкар (с численностью работающих свыше 150 человек).

2. По категории "иные организации":

- Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №86 ОАО "РЖД", г. Воркута ("малые предприятия" - с численностью работающих до 100 человек включительно);

- Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", г. Ухта ("крупные предприятия" - с численностью работающих свыше 250 до 1000 человек включительно).

Второе место:

1. По категории "организации, финансируемые из бюджетов различных уровней":

- Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми", г. Ухта (с численностью работающих свыше 150 человек).

2. По категории "иные организации":

- Общество с ограниченной ответственностью "Усинское территориальное транспортное управление", г. Усинск ("крупные предприятия" - с численностью работающих от 250 до 1000 человек включительно).

Третье место:

1. По категории "организации, финансируемые из бюджетов различных уровней":

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", г. Сыктывкар (с численностью работающих свыше 150 человек).

2. По категории "иные организации":

- Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар", г. Сыктывкар ("крупные предприятия" - с численностью работающих от 250 до 1000 человек включительно).

Почетные грамоты:

- Государственное профессиональное образовательное учреждение "Печорский промышленно-экономический техникум" (г. Печора);

- Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми "Сыктывкарский политехнический техникум" (г. Сыктывкар);

- Государственное учреждение "Коми республиканский онкологический диспансер" (г. Сыктывкар);

- ОАО "Коми энергосбытовая компания" (г. Сыктывкар).

Благодарственные письма:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воргашорская больница" (г. Воркута);

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" (г. Сыктывкар);

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Центральная поликлиника г. Сыктывкара" (г. Сыктывкар).