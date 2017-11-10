В Коми на 18,5% выросло число заболевших сальмонеллезом

В Коми на 10% выросло число инфекционных и паразитарных заболеваний за счет роста количества заболевших ОРВИ.

Как сообщает Роспотребнадзор республики, с начала года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, иерсиниоза, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, туляремии, лептоспироза, листериоза, легионеллеза.

Между тем, зарегистрировано снижение заболеваемости в группе кишечных инфекций, в том числе острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии – на 20,7%, из них ОКИ, вызванные ротавирусами – на 27,1%, ОКИ неустановленной этиологии – на 24,1%, коклюшем – в четыре раза, гемофильной инфекцией – на 41,2%, сифилисом – в 2,2 раза, гонококковой инфекцией – на 35,6%, педикулёзом – на 26,6%, чесоткой – на 25,8%, ВИЧ-инфекцией – на 11,3%.

В январе-октябре 2017 года на 17,5% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 34,5 против 41,8 за аналогичный период 2016 года. На 17,9% снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания, показатели составили соответственно 33 и 40,3 на 100 тысяч населения. На 26,9% снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллёзом – на 18,5%, острым вирусным гепатитом А – на 11 случаев; хроническими вирусными гепатитами – на 5,2%, в том числе, хроническим вирусным гепатитом В – на 26%, хроническим вирусным гепатитом С – на 1,8%, носительством вирусного гепатита В – на 6,1%, скарлатиной – на 45,9%, ветряной оспой – на 16,2%, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – на 26 случаев, инфекционным мононуклеозом – на 7,9%, ОРВИ и гриппом – на 10,8%, пневмонией внебольничной – на 15,8%, цитомегаловирусной инфекцией – на восемь случаев.