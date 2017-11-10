Бабушку погибшей в ДТП на Ручейной девочки перевели из реанимации в отделение

10 ноября 2017 года, 12:27 | Сыктывкар
Фото: УГИБДД Коми

Пенсионерка, пострадавшая в ДТП на Ручейной, переведена из реанимации в отделение Коми республиканской больницы.

Информация о ее смерти оказалась не соответствующей действительности, пояснили "Комиинформу" в УГИБДД Коми. Женщину попросту "потеряли" в учреждении после перевода.

Напомним, трагедия произошла 1 ноября в 16.10 в Сыктывкаре. Бабушка, забравшая трехлетнюю внучку из детского сада, переходила с ней дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на них совершила наезд "Лада Калина", за рулем которой находился пожилой мужчина 1942-го года рождения.

Ребенок скончался в машине скорой.

Пожилой водитель, сбивший людей на Ручейной, за рулем с 1972 года. За год он трижды привлекался к ответственности - за превышение скорости и нарушение пользования световыми приборами.

Водитель задержан.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: ребенок, ДТП, гибель, авария
  Рубрика: Происшествия
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