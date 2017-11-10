За десять месяцев инфляция в Коми составила 1,6%

Индекс потребительских цен в октябре 2017г. составил 100,1%. С начала года цены на потребительском рынке выросли на 1,6% (за январь-октябрь 2016г. - на 3,5%), сообщает Комистат.

Снижение цен на продовольственные товары, наблюдавшееся в течение последних трех месяцев, сменилось их ростом (на 0,7%). Больше всего в октябре подорожали огурцы - в 1,5 раза, помидоры - в 1,4 раза, яйца - на 15%. Цены на творог, молоко пастеризованное, колбасу полукопченую, маргарин увеличились на 2%. Вместе с тем сахарный песок стал дешевле в среднем на 13%, крупа гречневая-ядрица - на 3%.

Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на апельсины - на 6,5%, бананы - на 2%. В то же время лук репчатый подешевел на 16,5%, свёкла столовая - на 11%, яблоки, капуста, виноград, чеснок в среднем на 4-7,5%, лимоны, морковь и овощи замороженные на - 1-2%.

Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,2%. В октябре на 1-2% выросли цены на отдельные виды одежды, ткани шерстяные и полушерстяные, перчатки из натуральной кожи, мыло туалетное, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, машины швейные, мониторы для настольного компьютера. Вместе с тем отмечалось снижение цен на телефонные аппараты сотовой связи на - 4%, холодильники, стиральные машины на - 1%.

Индекс цен на платные услуги населению составил 99,1%, что, в основном, связано со снижением тарифов на железнодорожном транспорте (на 12%). Кроме того, снизилась плата за пользование потребительским кредитом - на 7%, стал дешевле полет в салоне экономического класса самолета - на 3% и начальный курс обучения вождению легкового автомобиля - на 2,5%. Также в октябре подешевели туры на отдых в Греции, Испании - в среднем на 2-3%.

Вместе с тем абонентская плата за радиотрансляционную точку стала дороже на 11%, печать цветных фотографий - на 3%, проезд в такси на - 2%.