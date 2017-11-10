Сыктывкарские школьники показали отличные результаты на конкурсе по робототехнике

3 ноября при поддержке компании "Ростелеком" завершился открытый дистанционный командный турнир по робототехнике AR2T2 (Arkhangelsk interRegional Robotics Team Tournament). Организатор состязаний – Центр образовательных инфотехнологий Архангельского областного института открытого образования.

В битве роботов приняли участие 129 команд из 15 регионов России и Республики Беларусь. В борьбе за лидерство сражались 337 учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

Соревнования начались в 10 часов утра, когда на сайте турнира команды-участники получили доступ к задаче. По условиям конкурса школьники должны были максимально точно запрограммировать заранее собранных роботов на совершение различных манипуляций. В этом году турнир был посвящён "Спасению лесов". Действие развивалось на условной лесополосе, где требовалось автоматизировать процесс посадки "саженцев" в условные "лунки". Робот должен был автоматически определить местоположение "саженца" и переместить его. На решение задачи участником отводилось 4 часа. Далее началась оценка жюри, чья работа длилась более пяти часов.

"Интересной особенностью турнира является распределённая модель работы команд жюри, - прокомментировал один из организаторов турнира, директор Центра образовательных инфотехнологий Архангельского областного института открытого образования Юрий Бобров. - На этом турнире работало 3 команды жюри: две – в городе Архангельске (на базе Архангельского областного института открытого образования) и одна – в республике Коми (на базе Коми республиканского института развития образования). Работы каждой команды были проверены минимум на двух площадках жюри. В зачёт шла бо́льшая из выставленных оценок. Такая модель позволяет избежать нюансов, связанных с работой датчиков, и сделать процесс проверки максимально беспристрастным и объективным".

Лучший результат в возрастной группе 5-8 классов показала команда "Конструкторы" из Устьянского детско-юношеского центра Архангельской области. Второе место заняла команда "MechanicTiger" из средней образовательной школы №35 города Сыктывкара Республики Коми. На третьем месте – команда Вилегодского района Архангельской области под названием "SMART" из Ильинской средней общеобразовательной школы.

В 9-11 классах первое место заняла команда "ДВА_ЕНОТА" из Дворца Творчества Детей и Учащейся Молодёжи города Сыктывкара Республики Коми. Вторыми стала команда города Архангельска "Первый эксперимент" из Дворца детского и юношеского творчества. Замыкает тройку лидеров команда "Радужные Курочки" из Гимназии № 24 города Архангельска.

Компания "Ростелеком" подарила командам-победителям наборы Lego Technic и настольные игры.

Директор Архангельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Прищемихин отметил: "Компания "Ростелеком" четвёртый год подряд поддерживает турнир по робототехнике. Это увлекательное мероприятие, как для детей, так и для взрослых. Сложнейшие задания, минимальное количество времени на его выполнение заставляют показать ребят все свои лучшие качества – умение собраться и сконцентрироваться, логически мыслить, быстро реагировать на происходящее. Своим участием и поддержкой данного турнира мы мотивируем ребят на то, что свободное время можно проводить увлекательно и главное с пользой – ведь навыки, полученные при занятиях робототехникой, могут пригодиться и при выборе своей дальнейшей профессии и поступлении в высшие учебные заведения".

"Ростелеком" поздравляет всех участников дистанционного командного турнира по робототехнике AR2T2 и желает всем новых открытий и побед.