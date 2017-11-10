Названы сроки проведения Всероссийской переписи населения

10 ноября 2017 года, 10:27 |
Фото РИА-новости

Правительство установило сроки проведения Всероссийской переписи населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пробная перепись состоится за два года до основной и охватит примерно 550 тысяч человек.

Отвечать за их организацию будет Росстат.

Как рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, перепись предлагается проводить тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно; опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров; путем заполнения обычных бумажных листов, которые принесут на дом.

Еще в конце марта Владимир Путин подписал закон об онлайн-переписи населения. Уточняется, что она станет возможной при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

Ожидается, что это снизит нагрузку на россиян: они смогут выбрать самый удобный способ участия в переписи, благодаря чему повысится ее качество.

Последняя перепись населения в России прошла с 14 по 25 октября 2010 года, пишут РИА Новости.




Комиинформ

  Ключевые слова: перепись
  Рубрика: Общество
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