Подвал дома по улице Старовского в Сыктывкаре затопила канализация

10 ноября 2017 года, 14:39 | Сыктывкар

Жильцы дома в Сыктывкаре обнаружил прорыв трубы в подвальном помещении первого подъезда.

Как рассказали "Комиинформу" сыктывкарцы, дом по адресу по адресу Старовского обслуживает "Жилсервис", информацию им передали, но результат не ясен. "Если утечка продолжится, может произойти более серьезная авария, а люди переплатят за потерянную воду", - возмущаются жильцы.

Они обратились в филиал "Коми группы Т-Плюс", где людям дали разъяснение.

Информацию передали в Сыктывкарские тепловые сети. Специалисты организации подключились к решению проблемы и выяснили, что подвал дома, помимо прочего, затоплен канализационными стоками. Пока "Жилсервис" их не откачает, работники не могут начать устранение утечки в теплосети.

На обращения Сыктывкарских сетей "Жилсервис" не реагирует. Жильцам посоветовали обратиться в Жилинспекцию или другие надзорные органы, которые принудят УК привести подвал в порядок.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: прорыв, прокуратура, канализация, Жилсервис, жалоба
  Рубрика: Общество
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