Ветеранов силовых ведомств и правоохранительных органов в Коми будут привлекать к военно-патриотической работе

10 ноября 2017 года, 15:27 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В 2018 году по решению Координационного Совета по вопросам военно-патриотического воспитания при главе Коми планируется возобновить проведения ежегодного смотра-конкурса военно-патриотических клубов республики. Но это не все планы по усилению этого направления воспитательной деятельности. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Во всех муниципалитетах Коми действуют отделения общественного движения "Волонтеры Победы", в которые вошли более 3868 добровольцев из 63 волонтерских объединений, поисковых формирований, патриотических клубов и центров. "Благодаря масштабной систематической работе "Волонтеры Победы" республики вошли в тройку лучших региональных отделений Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" по результатам работы в 2016 году", - отметила министр.

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На республиканском уровне работу в области гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания координирует Региональный центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию республики. Он реализует различные проекты, среди которых: "Универсальный солдат", представляющий собой систему игр со специфическими упражнениями различных родов войск; республиканский конкурс "Лучший призывник" в виде полевого лагеря; республиканский слет кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений "Юнармия Коми – 2017"; патриотическая акция "Спасибо", посвященная 72- годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В 2017 году в республике продолжилась работа по развитию военно-патриотического движения "Юнармия". На 30 октября были созданы местные отделения в 19 муниципалитетах республики. В состав регионального отделения объединения входят 59 отрядов из 1423 юнармейцев", - рассказала Н.Михальченкова.

Повышать эффективность военно-патриотической работы планируется за счет привлечения представителей ветеранских организаций и бывших сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов в образовательные организации в качестве руководителей секций и кружков, патриотических клубов и объединений, в деятельность "Юнармии" на региональном и местном уровнях.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: юнармия, патриотизм
  Рубрика: Общество
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