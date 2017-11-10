Родину любить: военный комиссар Коми разъяснил, что грозит уклонистам от армии

В республиканской общественной приемной поговорили с заинтересованными людьми о том, что грозит уклоняющимся от армии молодым людям.

Отвечали на вопросы призывников и родителей руководитель следственного отдела по г.Сыктывкару Павел Осипов, первый заместитель руководителя следственного отдела по г.Сыктывкару Дмитрий Сотиев и военный комиссар г.Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского района РК Игорь Безручко.

Прежде всего участники прямой линии уточнили, что уклонистами называют тех, кто уже осужден по этой статье, так как у призывника могут быть законные обстоятельства, ввиду которых он не явился в военный комиссариат.

Дозвонившаяся на прямую линию сыктывкарка Марина спросила, что делать ее сыну, если ему пришла повестка, но он лежит в больнице со сломанной рукой и явиться в указанную дату не может.

Военный комиссар Игорь Безручко ответил, что информация из больницы в военный комиссариат уже, скорее всего, пришла. И посоветовал прийти по указанному адресу сейчас либо ей, либо сыну, когда он сможет, и там выдадут акты, которые в больнице заполнят врачи. После выписки со всеми документами нужно пройти комиссию, и после нее получить отсрочку.

Если призывник не является до 31 декабря, то в его отношении возбуждается уголовное дело в суд. Обычно уклонистам грозит штраф до 200 т.р. (или в размере зарплаты за 18 месяцев), также возможно лишение свободы до 2-х лет. Ответственность может не наступить, если на врачебной комиссии выяснится, что призывник не годен. В прошлом году так завершилось семь уголовных дел, в этом – два.

"Прежде чем уклоняться от армии, лучше пройти комиссию, потому что большинство из тех, кто "бегает", являются не годными к армейской службе. Никто больного в армию посылать не будет, служить должны только здоровые. А все "бегающие" находятся, и навсегда остаются с меткой, что привлекались к уголовной ответственности", – посоветовал Игорь Безручко

Екатерина из Койгородка спросила, что будет, если призывник не явится в призывной пункт в объявленный день, так как находится в поездке.

Узнав, что это первый факт неявки, Павел Осипов сказал, что нужно в кратчайшие сроки явиться в органы военного комиссариата и сообщить, по каким причинам отсутствовали. Если эти причины окажутся объективными, то, скорее всего, призывника не привлекут к наказанию. И так как это было однократно, просто будет выписана повестка на новую дату.

С объяснением в виде: "Мне не приходила повестка" теперь уже никто не освободится от ответственности. Во-первых, на каждого заводится дело, где прописывается каждое оповещение, во-вторых, еще со школы молодым людям разъясняется весь процесс постановки на учет и система дальнейших действий. На этих встречах объясняют, что за уклонение привлекаются к уголовной ответственности. Именно поэтому все, кто пытаются судиться с военным комиссариатом, дело проигрывают.

Игорь Безручко пояснил, что сейчас условия для призывников улучшились: изменилось отношение к ним, в армии больше занимаются боевой подготовкой. Сейчас в эту сферу вкладывают большие деньги, благодаря этому стало значительно лучше обмундирование и питание солдат.