В Коми действует более 300 молодежных и 150 волонтерских движений

10 ноября 2017 года, 10:58 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В республике действуют более 300 молодежных общественных организаций и объединений, которые охватывают более 25 тысяч человек. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Она отметила, что деятельность "Российского движения школьников", в состав которого уже вступили 210 общеобразовательных организаций, продолжает расширяться. В 2017 году РДШ охватила мероприятиями более 20 тысяч человек.

Продолжает работу региональное отделение "Российских студенческих отрядов". Всего в Коми 18 линейных отрядов, в которые входит более 700 бойцов. В 2017 году Фонд президентских грантов поддержал объединение – на организацию слета, посвященного 50-летию движения студотрядов в Коми, было выделено 1,7 миллиона рублей. А частное учреждение социального развития "Созидание" получило 384,2 тысяч рублей на создание "Краеведческого музея студенческих отрядов".

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"Важнейшим событием в сфере молодежной политики в этом году стало проведение в России XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Регион на Фестивале был представлен 120 участниками, в том числе 50 волонтерами и презентационной площадкой в выставочном павильоне "Регионы России и мира", - рассказала Н.Михальченкова.

Также в Коми организуют молодежные образовательные форумы. Это "Инноватика: Крохаль - 2017", которую посетило 180 представителей активной молодежи, и девять муниципальных форумов с охватом свыше 1000 человек. Кроме того, молодежь республики принимает активное участие в федеральных форумах. В 2017 году таких участие в них приняли более 100 человек. В результате пять молодежных проектов, представленных делегациями региона, признаны победителями. Общий премиальный фонд для авторов проектов из республики составил 600 тысяч рублей.

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Также в республике действует 151 волонтерское объединение, из них 74 на базе общеобразовательных организаций. В 2017 году был создан Региональный добровольческий штаб, объединяющий движения и помогающий им развивать новые направления. Кроме того, Коми вошла в число пилотных регионов по внедрению стандарта поддержки волонтерства, разработанного "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: молодежь, волонтерское движение, актив
  Рубрика: Общество
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