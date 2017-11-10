Россияне смогут ездить в Латинскую Америку и Карибы без виз

Безвизовый режим введут для россиян в Латинской Америке и на Карибах.

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна в ближайшее время станет безвизовой зоной для россиян, заявил "Известиям" глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По словам дипломата, речь идет о странах, объединенных в организацию Восточно-карибских государств. В нее входят Гренада, Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, а также британская заморская территория Монтсеррат.

"Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок", — сказал Щетинин.

Как уточнил посол России в Гайане и по совместительству в еще ряде государств региона Николай Смирнов, параллельно готовится открытие совместного посольства нескольких карибских стран в Москве.