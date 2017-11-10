Россиян избавят от трат на установку счетчиков в квартирах

Поставщиков обяжут устанавливать в квартирах россиян счетчики на газ, воду и свет. С таким предложением выступили члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

Депутаты отмечают, что приборов учета не имеют порядка 30% жильцов. Им приходится платить за услуги по повышенному тарифу, пишут "Известия".

В случае принятия законопроекта их избавят от этих трат, а поставщиков обяжут оснастить их квартиры счетчиками.

"Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован", — говорится в пояснительной записке.

Инициативу депутатов поддержали Минэнерго и Минстрой. Ожидается, что документ будет рассмотрен уже в ноябре.