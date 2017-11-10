Студотряды республики соберутся в Сыктывкаре на ежегодный слет

С 10 по 12 ноября в Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина пройдет ежегодный Республиканский слет студенческих отрядов. В этом году он приурочен к важной для движения дате – 50 лет со дня образования первого студенческого отряда на территории Коми. Свое участие в слете подтвердил и командир Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Сегодня в Республике Коми действуют 29 линейных отрядов: 12 строительных, 9 педагогических, 6 сервисных, 1 энергетический и 1 отряд проводников, общей численностью 1041 человек. Студенческие отряды действуют на базе шести организаций среднего профессионального и высшего образования: Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова, Воркутинского горно-экономического колледжа, СГУ им. Питирима Сорокина, УГТУ, КРАГСиУ и СЛИ. В 2017 году бойцы студотрядов успели поработать не только в детских лагерях и на стройках нашей республики, но и на объектах Санкт-Петербурга, Анапы, Калининграда, Крыма, Краснодарского края, Московской, Ростовской, Новгородской, Кировской и Архангельской областей.

Республиканский слет соберет на площадке опорного университета региона более четырехсот самых активных участников движения: это кандидаты, бойцы, ветераны студенческих отрядов республики. В рамках слета они подведут итоги деятельности за прошедший год и наметят планы на будущее. Программа слета включает в себя образовательные тренинги, встречи с руководителями направлений РСО, творческие мероприятия, деловые и интеллектуальные игры, музыкальные вечера, конкурсы для отрядов и командного состава.

"Студенческие отряды – целая школа жизни, в ходе которой студенты приобретают не только трудовые, но и навыки в сфере управления и личностного роста. Посмотрите биографии ключевых руководителей органов власти, промышленных предприятий и бизнеса, большинство из них прошли школу студенческих отрядов. Они смогли самореализоваться, и по сей день вносят свой вклад в развитие региона. Думаю, это определенный показатель развития движения", – отметил Семен Башкиров – командир Коми регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Известно, что гостями слета станут представители центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", в том числе свое участие в слете подтвердил и командир Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Организаторами слета выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Коми, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина и Ухтинский государственный технический университет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.