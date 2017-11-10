В Коми высокотехнологическую медпомощь получили более пяти тысяч человек

10 ноября 2017 года, 7:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми за девять месяцев этого года высокотехнологическую медпомощь получили 5 139 жителей республики. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном обсуждению госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщил руководитель Минздрава республики Дмитрий Березин.

По его словам, количество лечебных учреждений, оказывающих высокотехнологическую медпомощь, за пять лет увеличилось втрое. Сейчас их 11. Объем высокотехнологической медпомощи вырос в 1,7 раза.

"В федеральных учреждениях помощь получили 2,3 тысячи человек, в республиканских – 3,1 тысячи, - рассказал министр. – Удовлетворенность населения качеством оказания данного вида медпомощи составила 85%. На оказание высокотехнологичной медпомощи из республиканского бюджета было выделено 337,3 млн. рублей, федерального – 64,9 млн. рублей".

В структуре оказания высокотехнологичной медпомощи жителям республики лидирующие позиции занимают такие направления, как сердечно-сосудистая хирургия – 28,7%, травматология и ортопедия – 17,7%, онкология – 14%.

По данным ведомства, на 1 октября 2017 года только на базе Кардиологического диспансера проведено 993 операции по профилю "сердечно-сосудистая хирургия".

Минздрав также отмечает рост количества пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Это свидетельствует о должной организации отбора на уровне учреждений здравоохранения и главных внештатных специалистов Минздрава республики.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: развитие здравоохранения, минздрав коми, госпрограмма, высокотехнологичная медпомощь
  Рубрика: Общество
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