Активисты ОНФ в Коми выработали предложения по улучшению качества жизни в регионе

В Сыктывкаре состоялась ежегодная региональная конференция Общероссийского народного фронта.

бщественники подвели итоги мониторинга исполнения в регионе указов и поручений президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, рассмотрели реализацию приоритетных проектов Народного фронта в 2017 г. и выработали общественные предложения органам региональной власти. В региональной конференции ОНФ приняли участие представители правительства Коми, органов региональной и муниципальной власти, надзорных ведомств, общественные деятели.

Члены регионального штаба ОНФ в Коми избрали новых сопредседателей, ими стали председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Федулова и журналист одной из региональных телекомпаний Елена Шумилова.

Участники конференции отметили результаты работы ОНФ в Коми по актуальной повестке Народного фронта. Так, в Сыктывкаре общественники добились выделения жилья семье, оставшейся без крова при переселении из аварийного жилого фонда; после вмешательства Народного фронта приостановлена реорганизация участковой больницы в поселке Каджером Печорского района; активисты ОНФ добились ремонта надземных труб теплоснабжения, расположенных вблизи детского сада №112 и школы №43 в Сыктывкаре; благодаря общественникам прекращена продажа сигарет вблизи детского дома имени А.А. Католикова и торгово-технологического техникума в Сыктывкаре; после мониторинга ОНФ отремонтированы и приведены в порядок мемориалы "Вечный огонь" в регионе; к решению поднятой общественниками проблемы некачественных домов для переселенцев в Емве подключился Фонд ЖКХ; эксперты ОНФ в Коми инициировали создание "зеленого щита" вокруг Сыктывкара.

Рассмотрены результаты работы по приоритетным проектам Народного фронта: "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "Генеральная уборка". На карте "убитых" дорог в Коми жители отметили 155 участков, при этом из топ-10 самых плохих дорог в итоге отремонтированы девять. На интерактивной карте свалок из 174 отмеченных в Коми объектов 62 ликвидированы.

На региональной конференции ОНФ были рассмотрены вопросы, требующие особого внимания. Так, в ходе мониторингов по приоритетному проекту ОНФ "Народная оценка качества" выявлены проблемы транспортной доступности образования в регионе, в том числе из-за плохих дорог. Отмечены недостатки доступности медпомощи, в том числе паллиативной, зафиксирована острота проблемы разбитых подъездных путей к лечебным учреждениям. Общественники также отметили недостаточную эффективность расходования бюджетных средств по программе "Доступная среда".

"В то же время, была отмечена реализация основных общественных предложений ОНФ на 2017 г. – подписано распоряжение правительства Коми о мерах по предупреждению аварий при использовании внутридомового газового оборудования, повышена прозрачность официальных сайтов – на уровне региона приняты соответствующие стандарты, также приняты единые требования к формированию отчетности для образовательных организаций. Новые общественные предложения будут направлены главе Коми для реализации всеми органами власти в 2018 г.", – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

Он пояснил, что общественники, в частности, предложили принять план реконструкции автодорог вблизи медицинских учреждений в регионе; более открытую реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" – увеличить долю общественности в муниципальных комиссиях как минимум до 50%; создать региональный реестр паллиативных больных и базу их потребностей; провести анализ эффективности использования бюджетных средств по программе "Доступная среда".

Также в ходе региональной конференции ОНФ было принято решение о расширении числа активистов регионального отделения Народного фронта путем привлечения представителей активной молодежи, сообщает пресс-служба регионального движения.