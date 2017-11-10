Художник Валерия Осташова о работах своих "особых" воспитанников: "Великие мастера тратили годы на то, чтобы писать, как эти дети"

Вчера в столице Коми открыли необычную выставку воспитанников Сыктывкарской коррекционной школы №4. Авторы работ - дети с нарушением слуха. Их творения уже успели сравнить с веяниями именитых Пикассо и Малевича, которые положили годы на то, чтобы научиться писать как дети.



Авторы проекта под названием "Чудь - чуть-чуть", объединившем эти работы, - художница Валерия Осташова и преподаватель школы искусств Ирина Романова.

С "Комиинформом" они поделились историей появления уникального проекта, его особенностями, а также рассказали о работе с необычными ребятами.

- Валерия, кто ваши ученики?

Валерия: Это дети со всей республики с нарушением слуха. В нулевой класс учреждения поступают с шести лет. Занимаются у меня воспитанники школы всех возрастов. От самых маленьких до выпускников.

- Чем вы занимаетесь с детьми с особенностями развития?

Валерия: Если кратко, то учимся воплощать идеи через изобразительные образы. По сути, это кружок дополнительного образования. На уроках придумываем разные занятные вещи, а потом думаем, как это все можно воплотить в жизнь. Материал может быть при этом любым: иллюстрация мифологии, сказок, рассказов, воплощение своих идей.

- Больше своих идей или готового материала на занятиях?

Валерия: Все-таки больше мы разговариваем с детьми. Обсуждаем их мнения, делимся впечатлениями. В процессе выполнения заданий я корректирую работу, помогаю, подсказываю, как лучше воплотить тут или иную идею.

- Вы сами где-то учились, чтобы преподавать у "особых" ребят?

Валерия: Все получилось по факту. У нас хороший коллектив. Коллеги всегда помогут. Меня поддерживают по любому адекватному вопросу, дают советы.

- Среди ваших воспитанников все с художественным вкусом?

Валерия: Нет. Это дети без художественной подготовки. Кто-то любит шить, кто-то мечтает стать водителем, кто-то полицейским, кому-то просто нравится чистить снег. Нравится им разное.

- Как выбирали работы на выставку?

Валерия: Изначально конкретно по этому заданию их было больше сотни. Часть раздали, часть растерялась. Отбирали наиболее выразительные, где более читаем характер. В целом, эти работы - материал для реализации взрослого проекта. То есть это не творческая выставка учащихся, а именно взрослый художественный проект со своей концепцией.

- Здесь в основном автопортреты?

Валерия: Графитом и углём, к примеру, работали, глядя в зеркало. Так что это да, автопортреты. Причём отмечу, что вышло похоже. Портрет для ребёнка - задание практически идеальное. Он в процессе работы сам себя изучает, постигает, это очень полезно. Так ребёнок лучше отдаёт отчёт, что он хотел бы делать и что может. Или наоборот, что не может.

- Как зародился проект?

Ирина: Началось все с того, что я пришла к Валерии в класс. У неё на тот момент эта выставка уже планировалась. Когда я увидела работы, в голове сразу возникла некая общая линия. Я преподаю историю искусств и сразу начали возникать сравнительные образы - с первобытной эпохой, древними цивилизациями. Там я и парсуну увидела, и что-то каноническое.





- В чем концепция этого взрослого проекта детских рисунков, расскажите...

Ирина: Зрителю предлагается провести параллель с мировым искусством. Конечно, подготовленный зритель найдёт здесь повод для размышления. Неподготовленный уйдёт с выставки с необычными впечатлениями. Специально ничего не подгонялось, художники не копировались. Задание было - просто нарисовать портрет, а получилось то, что мы видим сегодня.

- Что здесь прослеживается общее, на ваш взгляд?

Ирина: Это тема для целой научной работы (улыбается). Пикассо, Матисс, Малевич писали так, что отходили от реальной видимости мира. И начинали сами провоцировать эту детскую непосредственность в стилистике работ. То есть у Пикассо это получалось намерено, а у нас - непроизвольно. Человек знающий уловит тут много сходств.

Валерия: Получается так, что то, чего великие художники добивались, пойдя многие школы и практики и ошлит до этого "мозгами", дети делают сами, на интуитивном уровне. Пока головы у них не загружены, эти вещи происходят непосредственно и легко. Неспроста эпиграф нашей выставки - высказывание Пабло Пикассо о том, что он отдал многие годы жизни, чтобы научиться рисовать как эти дети.





- Откуда такое необычное название проекту?

Валерия: Мой друг, художник Юрий Лисовский, предложил название "Чудь чуть-чуть", когда готовилась первая выставка, с отсылкой к слову из мифологии "чудь" - в значении "другие люди", "чуднЫе". Наших детей тоже называют "другие", "особенные". А "чуть-чуть" - значит маленькие.

- Возникают ли у вас сложности во время занятий? Имею в виду сложности во взаимопонимании?

Валерия: В любой работе есть сложности. Здесь есть особенности, конечно. Давая детям задания, нужно вычислять такую формулу, чтобы это было понятно им. Например, в портрете: конструкцию головы дать им простейшей формулой. А не так как проходят эту тему в художественных училищах. Им я должна дать так просто, чтобы им было так понятно, чтобы они запомнили. Потому что память у них остаётся на впечатлении, а не на том, что я говорю. Материал, как правило, дублируется несколько раз, пока ребёнок не освоит и не запомнит. Правда, после каникул они приходят вновь "чистыми листами ", все приходится учить заново.

- Им сложнее запоминать?

Валерия: В целом, да. Но от них иногда не ожидаешь, а они такое выдают! Они более искренние, более интересно подходят к работе. Был случай, когда мальчик просчитывал 40 минут, сколько будет 15 минус 7, разделить на 2. В то же время, когда-то после занятий я разрешила ему рисовать на доске и он нарисовал корабль с пиратским флагом и много-много деталей. Я попросила рассказать, что это. Так этот мальчик начал говорить про Англию 18 века, её правителях, кампаниях, дошёл вплоть до деталей корабля...Выдал такой диапазон! Поэтому никогда не скажешь, когда и какая информация у кого всплывёт.

- "Особым детям нужен особый педагог", слышали такую фразу? Согласны с ней?

Валерия: Тогда ещё в конце этой фразы должна быть приписка: "Минобр или Минздрав предупреждает". Скажу так: к этим детям просто нужно более внимательно относиться. И побольше общаться, изучать ребёнка, чтобы понимать, как он может реализоваться. И помогать ему в этом.