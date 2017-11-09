В ОП Коми выяснили причины задержек переселения печорцев и койгородцев из аварийного жилья

Власти Ухты и Сыктывдинского районов проигнорировали сегодня круглый стол в Общественной палате Коми, где должны были представить информацию о причинах опоздания в исполнении программы переселения граждан из аварийного жилья. Перед общественниками отчитались только Печора и Койгородский район.

Напомним, контроль за исполнением программы переселения жителей аварийных домов осуществляет в Общественной палате Коми постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ под председательством Дарьи Шучалиной, представляющей также в регионе центр "ЖКХ Контроль".

В течение октября рабочая группа провела в палате серию круглых столов по анализу реализации программы – сначала в общереспубликанском масштабе, а затем по отдельности приглашая те муниципалитеты, которые не выполнили эту миссию вовремя, то есть до сентября текущего года. Как уже сообщал "Комиинформ", первым и единственным добровольно вызвался доложить о положении дел руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко.

Неделю назад должны были состояться встречи с руководством Печоры и Койгородского района, однако тогда по объективным причинам чиновники побывать в палате не смогли. Зато сделали это сегодня: представитель руководства Койгородского района лично, а руководитель администрации Печоры – по скайпу. Тогда как намечавшиеся на сегодня Ухта и Сыктывдинский район приглашение проигнорировали, не приехав и не приняв участие по интернету в режиме онлайн.

При этом среди участников мероприятия были представители Минстроя Коми, прокуратуры Коми, Госсовета Коми и Контрольно-счетной палаты Коми.

Руководитель Печоры Андрей Соснора доложил о том, что в настоящее время администрацией осмечены все виды работ, которые предстоит выполнить за счет местного бюджета для устранения замечаний из числа строительных недоделок, выявленных в домах, сданных по первому этапу программы. Привлечь застройщика (ООО "Урбанстройгрупп"), который должен был первые пять лет отвечать за ликвидацию недочетов, невозможно. Компания больше не функционирует, а в отношении гендиректора (Алексея Ракитянского) вступил в силу приговор суда по обвинению в нарушениях законодательства в ходе исполнения контракта в Печоре.

"Первый, третий и четвертый этапы мы закрыли. По второму этапу ведется достройка домов. Причина отставания та же – расследование дела по первому застройщику. Переоформление документации изрядно затянулось", - пояснил докладчик.

По его словам, подвел район и второй подрядчик, также недобросовестно подошедший к взятым на себя обязательствам. "Год он имитировал бурную деятельность, но так и не вел строительства. В отношении него, насколько нам известно, ведутся оперативно-следственные действия. Вместе с тем, работы на стройках не останавливаются. До конца ноября нынешняя, уже третья по счету в рамках программы отобранная компания, обещает последний дом сдать. Еще два с опозданием, но на сегодня сданы", - уточнил Андрей Соснора.

Первый замруководителя Минстроя Коми Сергей Двуреченский обрадовал его, что вскоре вновь прибудет в район с инспекцией, чтобы лично проконтролировать ход работ. "Печора для меня теперь второй дом. Я с апреля 2017-го отвечаю за эту программу, так вот в Печоре практически поселился – настолько часто приходится туда выезжать, чтобы помогать и стимулировать местные власти вести контроль за стройками", - высказался первый замминистра.

О том, почему сорвана своевременная сдача домов в Койгородском районе, рассказал первый заместитель руководителя администрации Герман Калабин. Он также сослался на фирму, которую не посчастливилось признать победителем конкурса на контракт по возведению новостроек. Правда, в отличие от Печоры, в район зашла не сыктывкарская, а севастопольская фирма.

"В селе Подзь не завершены на сегодня три дома. Степень готовности одного составляет 71 процент, еще двух – чуть более 36 процентов. Это в рамках третьего этапа программы. В рамках четвертого предстоит достроить пять домов в райцентре", - сказал Герман Калабин.

В этот момент председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова продемонстрировала фотографии с мест строек, на которых видно много снега на земле, но не видно построек. Представитель администрации поспешил заверить, что так выглядел участок пару недель назад, а сегодня "коробки" домов уже подняты. Руководитель профильного отдела Минстроя Ирина Круглова это подтвердила.

"Какого ж качества будут дома при столь быстрой сборке?" - спросила член палаты Любовь Воробей. Отреагировал на ее вопрос старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Сергей Белов. Он сказал, что органы прокуратуры под особо пристальным контролем отслеживают строительство быстровозводимых домов, чтобы скорость не отразилась на качестве. "Особенно это важно на первоначальной стадии, поскольку потом обнаружить и устранить скрытые дефекты гораздо сложнее", - добавил представитель прокуратуры.

Его поддержал председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Степан Чураков, отметив, что программу по своим округам мониторят парламентарии региона в рамках депутатского контроля.

Участники круглого стола напомнили властям обоих муниципалитетов в хлопотах по строительству домов не забыть об обязанности снести аварийное жилье, из которого выехали и еще будут выезжать переселенцы. А также – о важности конструктивного общения с ними, чтобы сельчане не отказывались получать ключи и подписывать договоры на новые квартиры, так как программа считается выполненной только после того, как ее участники справят новоселье в предоставленных им жилых помещениях.

"Что касается Ухты и Сыктывдинского района, до конца ноября мы сами съездим в эти муниципалитеты и проверим, как там нагоняют отставания от графиков", - подытожила круглый стол Дарья Шучалина.