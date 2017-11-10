В Сыктывкаре отметят 20-летие Немецкой национально-культурной автономии Коми

11 ноября мероприятия пройдут в Доме дружбы народов Республики Коми. В этот день здесь состоятся заседание Совета автономии, открытие выставки художественных работ и спектакль, сообщает пресс-служба регионального Миннаца.

В торжественном заседании Совета Немецкой НКА примут участие представители учреждений и организаций, многие годы сотрудничающие с автономией. Это сотрудники Министерства национальной политики Республики Коми, Национальной библиотеки и Национального музея республики, педагоги сыктывкарской школы № 21 с углубленным изучением немецкого языка.

Затем в актовом зале откроется выставка художественных работ Николая Брауна, получившая название "Седой Урал". На картинах представлены живописные берега реки Щугор, верховья реки Потимью, притоки реки Печоры.

В 17 часов республиканское молодежное движение "WIR" (МЫ) представит спектакль "Знать, чтобы помнить". Он рассказывает о нелегком пути немцев в Россию, которые прибыли в нашу страну по приглашению Екатерины II и нашли здесь вторую Родину.

Кульминацией праздничных мероприятий станет республиканский Фестиваль немецкой культуры "BLITZER" ("Молния), который состоится 12 ноября в 16 часов в Гимназии искусств при Главе Республики Коми. Его торжественно откроет атташе генерального Консульства Германии в Санкт-Петербурге Николай Стойков. Это будет его второй приезд в Коми. Впервые он посетил республику в феврале этого года в составе делегации Ген.консула Альтье Эдерхольда. Тогда господин атташе был тронут сердечным приемом, удивительной красотой Коми края и изъявил желание приехать снова.

В Фестивале примут участие творческие коллективы Воркуты и Усть-Цильмы, Емвы и Красного Затона, Максаковки и Сыктывкара. Это финалисты конкурсного отбора, который Немецкая НКА проводила в течение полугода. Это право заслужили 113 самодеятельных артистов, среди которых люди разных возрастов – от семи до восьмидесяти лет.

Зрители увидят немецкие народные танцы, услышат песни, исполняемые на немецком языке, и инструментальные композиции Генделя, Баха, Бетховена.

Как рассказала председатель Немецкой НКА Елена Копп, возглавляемая ею общественная организация была образована на второй республиканской конференции общества российских немцев 11 июня 1997 года, а 17 октября этого же года, зарегистрировавшись в Сыктывкаре, стала юридическим лицом.

Первым председателем автономии был избран Олег Баймлер, которого в 2004 году сменил Олег Штралер. С 2014 года Немецкую НКА возглавляет Елена Копп.

Она пояснила, что созданию национально-культурных автономий послужило принятие в 1996 году соответствующего Закона Республики Коми. Хотя движению немцев в Коми почти тридцать лет. Первая региональная организация немцев всесоюзного общества "Видергебурт" была образована в Сыктывкаре на учредительном собрании 22 ноября 1990 года. Тогда же был принят Устав, избраны руководящие органы. В 1997 году организация сменила свое название и стала юридическим лицом.

"Сегодня автономия объединяет 18 местных отделений, ведет языковое обучение, реализует такие крупные проекты, как летний этнокультурный лагерь "Киндерланд" и этнографические молодежные экспедиции. Немецкая национально-культурная автономия является одной из старейших и одной из самых активных национально-культурных автономий Республики Коми", - отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.