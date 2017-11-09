В Инте жители микрорайонов "Южный" и "Спортивный" пожаловались на холод в квартирах

9 ноября 2017 года, 19:40 | Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Инте жители микрорайонов "Южный" и "Спортивный" пожаловались на холодные батареи в квартирах, температура которых не превышает 40-ка градусов. Не дожидаясь массового потока обращений, администрация Приполярья начала работу по решению проблемы.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации муниципалитета, на холодные батареи пожаловались жители микрорайонов, являющиеся потребителями "Тепловой компании". Горожане написали в соцсетях, что из водопроводных кранов течет теплая вода, а батареи недостаточно горячие.

По данным мэрии, для топки котлов на районной коммунальной котельной, которую эксплуатирует ООО "Тепловая компания", в качестве топлива используется уголь со склада АО "Интауголь" и закупленный у АО "Воркутауголь". Низкое качество интинского топлива и его высокая зольность влияют на параметры теплоносителя при том, что оборудование котельной работает без сбоев и в штатном режиме.

Другие муниципальные котельные, которые эксплуатирует ООО "Тепловая компания" в микрорайоне "Восточный", в поселках Абезь и Верхняя Инта, в селах Косьювом, Адзьвавом и Петрунь работают на угле марки ДКОМ, что позволяет в полной мере выдерживать параметры теплоносителя в соответствии с температурным графиком.

"Администрацией города для обеспечения качественного теплоснабжения микрорайонов "Южный", "Спортивный" и объектов АО "Интауголь" принято решение совместно с руководством ООО "Тепловая компания", ПАО "Т плюс" и Интинской ТЭЦ переключить потребителей микрорайона "Спортивный" к сети теплоснабжения Интинской ТЭЦ, - сообщили агентству в мэрии. - В настоящее время работы по переключению нагрузки уже выполняются, теплоснабжение микрорайона "Спортивный" от Интинской ТЭЦ начнется в течение ближайших нескольких суток. Освободившиеся мощности котельной позволят улучшить качество теплоснабжения потребителей микрорайона "Южный" и объектов АО "Интауголь".

Решено передать часть топливного запаса Интинской ТЭЦ для нужд районной коммунальной котельной, поскольку использование более качественного угля позволит привести параметры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Предпринимаемые меры позволят до конца недели обеспечить качественное теплоснабжение потребителей".

Также муниципалитет напомнил интинцам о необходимости утеплить жилые помещения, привести оклеивание окон изолирующими материалами. Такие простые и малозатратные меры позволят сохранить тело в жилых помещениях и защитят квартиры от сквозняков.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: тепло, Инта, батареи
  Рубрика: Общество
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