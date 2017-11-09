Информация о вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Коми не подтвердилась

9 ноября 2017 года, 18:40 |
Фото РИА Новости

Сосногорская транспортная прокуратура не подтвердила факта вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Коми.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре, в 12:45 в четверг службы аэропорта Сыктывкара приняли сообщение якобы от экипажа вертолета Ми-8, который совершил вынужденную посадку в районе поселка Кедва. Из сообщения следовало, что на борту находятся 10 человек.

"Установлено, что в сообщении говорилось о вертолете, который принадлежит авиакомпании "СКОЛ". Но по сведениям диспетчерской службы, указанный борт находится в аэропорту Красноярска. Пока нет сведений, подтверждающих вынужденную посадку Ми-8, о которой передают СМИ", - отметил собеседник агентства.

"Вынужденная посадка не подтвердилась", - добавили в прокуратуре.

В ведомстве полагают, что появление сообщения об аварийной ситуации может быть связано с хулиганством.

Источник агентства, знакомой с ситуацией, рассказал, что информация об аварийной посадке была вброшена пранкерами, которые "вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах" и сообщили о чрезвычайной ситуации от лица экипажа вертолета.

Ранее сообщалось, что в четверг спасатели в Коми ищут вертолет Ми-8, с которым пропала связь во время аварийной посадки, на его борту находились 10 человек. Экипаж вертолета сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с поселком Кедва. Позже командир Ми-8 доложил о вынужденной посадке и сообщил, что все находящиеся на борту живы.

Комиинформ

  Рубрика: Происшествия
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