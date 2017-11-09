ЛУКОЙЛ начинает производство автобензина ЭКТО Plus в Республике Коми

9 ноября 2017 года, 18:22 | Сыктывкар
Фото: ЛУКОЙЛ-Коми

ЛУКОЙЛ начинает производство автобензина ЭКТО Plus в Республике Коми. К 15 ноября должны завершиться все испытания, и новый продукт производства Ухтинского НПЗ появится на заправках ЛУКОЙЛа, сообщает пресс-служба компании.

Переходить на производство новых видов топлива, безопасных для окружающей среды, это не только веяние нашего времени, когда уважающая себя компания не должна пренебрегать вопросами экологии, но и требования закона. Что касается второго момента, то выпуск ЭКТО Plus – это даже опережение таких требований, по современным нормативам ЭКТО без "плюса" уже достаточно экологичный вариант топлива, соответствующий требованиям евростандарта ЕВРО-5.

Принципиальное отличие бензина ЭКТО Plus – наличие многофункционального пакета присадок, которые защищают от нагара и поддерживают в чистоте инжектор, впускные и выпускные клапаны двигателей автомобилей. Такой тип топлива обеспечит чистоту двигателей с прямым впрыском, минимизирует образование отложений в камере сгорания, защищает от коррозии металлические детали двигателя. Благодаря высокоэффективному модификатору трения уменьшается механическое трение в зоне цилиндров, снижается расход топлива и увеличивается мощность двигателя. Качество ЭКТО Plus подтверждено одним из самых авторитетных автожурналов в России – "За рулем".

Два года назад Ухтинский нефтеперерабатывающий завод начал выпускать ЭКТО-версию широко знакомого бензина Аи-92. В декабре прошлого года во время пресс-конференции руководителей предприятий Группы "ЛУКОЙЛ" в Сыктывкаре был задан вопрос о спросе на такое топливо.

Как рассказал заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" – начальник Северного регионального управления Юрий Дайнеко, топливо бренда ЭКТО продается на большинстве АЗС Коми. И популярностью пользуется, причем не только у хозяев частных авто, но и у промышленных компаний.

Был случай: лесопромышленное предприятие в порядке эксперимента воспользовалось ЭКТО для заправки лесовозов, и теперь использует только этот вид топлива, приезжая на те АЗС, где оно есть. Разница в цене с обычным бензином или дизтопливом у ЭКТО-версий не так уж высока, но куда заметней экономия на стоимости ремонта двигателя автомобиля. К тому же, расход топлива становится меньше.

"Стоит ожидать, что ЭКТО Plus автомобилисты нашего региона также хорошо оценят", - высказались в компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: Лукойл, бизнес
  Рубрика: Экономика
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