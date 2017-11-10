В 2018 году по программе повышения доступности спорта в Коми отремонтируют три сельских школы

В 2017 году учреждения образования республики получили на устранение предписаний надзорных органов 546,5 миллиона рублей: 258,4 миллиона – из республиканского, 288,1 миллиона – из местных бюджетов и внебюджетных источников. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Еще 20,0 миллионов рублей на устранение предписаний в сельских муниципальных общеобразовательных организациях получили бюджеты муниципальных образований.

"К началу 2017-2018 учебного года за счет централизованного заказа Минобрнауки Коми приобретено 97270 экземпляров учебников на 31,6 миллиона рублей, в том числе 15253 учебников по коми языку на общую сумму 3,6 миллиона рублей, - рассказала руководитель ведомства. - В настоящее время министерством организована работа по централизованному заказу учебников на 2018/2019 учебный год".

В рамках федерального проекта по созданию в сельских школах комфортных условий для занятий физкультурой и спортом в 2018 году планируется отремонтировать спортзалы трех школ и еще три оснастить спортинвентарем.

"Уже четвертый год республика участвует в федеральном проекте по созданию в сельских школах комфортных условий для занятий спортом. Проект реализуется партией "Единая Россия" совместно с Минобрнауки России. Благодаря этому Коми в 2017 году получила субсидию в 11,118 миллиона рублей на реализацию проекта, и еще 5,7 миллиона было профинансировано из республиканского бюджета, - пояснила Н.Михальченкова. – В результате были отремонтированы десять сельских школ. В результате, созданы условия для создания и развития спортивных клубов при школах. Еще четыре школы были оснащены спортивным оборудованием".

По словам Н.Михальченковой, работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций в 2018 году будет продолжена.