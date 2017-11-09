Следователи-транспортники проверяют информацию из СМИ о вертолете Ми-8

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку информации о Ми-8.

Следователи дадут оценку информации о совершившим аварийную посадку вертолетом в Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга СМИ на лентах информационных агентств размещена информация о том, что в Республике Коми потеряна связь с совершавшим аварийную посадку вертолетом Ми-8. Спустя некоторое время сообщается о том, что командир судна вышел на связь и сообщил о вынужденной посадке в 70 км от Ухты из-за отказавшегося двигателя.

По этому факту Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, по предварительным данным, все пассажиры вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Ухтинском районе Коми, живы. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации главы Коми.

Некоторые СМИ сообщили, что авария оказалась розыгрышем радиолюбителей. Это уже второй возможный "вертолет-призрак" в Коми.



