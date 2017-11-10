В Коми изменится система подсчета отдохнувших за лето детей

В этом году на организацию отдыха и оздоровления детей в Коми направили 326,1 миллиона рублей. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

"Несмотря на отсутствие федерального финансирования в 2017 году на организацию летнего отдыха и оздоровления, нам удалось сохранить показатель охвата детей отдыхом и оздоровлением на уровне прошлого года", - заверила она.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова высказала претензию по поводу подсчета количества отдохнувших детей. По ее данным, в статистике от Минобрнауки Коми звучат данные о том, сколько путевок было выделено, а не сколько детей побывали в детских лагерях. То есть, один ребенок мог быть в лагере несколько смен, а в отчете проходит, что отдохнуло два или три ребенка.

На это Н.Михальченкова заметила, что после того, как система организации отдыха окончательно будет оцифрована, такой перекос будет невозможен. То есть с 2018-2019 года все данные об отдохнувших детях будут персонифицированы.

Отдых и оздоровление детей в этом году были организованы на базах, расположенных на побережьях Черного и Азовского морей, в средней полосе России и в Коми. Чтобы сохранять и развивать материально-техническую базу республиканских лагерей, в этом году власти региона выделили им 8 миллионов рублей.