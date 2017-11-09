Пострадавших при аварийной посадке МИ-8 под Ухтой нет
9 ноября 2017 года, 17:00 | Ухта
По предварительным данным, все пассажиры вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Ухтинском районе Коми, живы. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации главы Коми.
На место вылетели спасатели для оценки ситуации и эвакуации пассажиров в город.
Напомним, сегодня в районе ухтинского села Кедва совершил аварийную посадку вертолет МИ-8. Как сообщили "Комиинформу" в "Комиавиатрансе", борт принадлежит их коллегам, на вертолете находились 10 человек.
Возможно, люди летели на охоту.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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