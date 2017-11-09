Пострадавших при аварийной посадке МИ-8 под Ухтой нет

9 ноября 2017 года, 17:00 | Ухта
Фото: orensmi.ru

По предварительным данным, все пассажиры вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Ухтинском районе Коми, живы. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации главы Коми.

На место вылетели спасатели для оценки ситуации и эвакуации пассажиров в город.

Напомним, сегодня в районе ухтинского села Кедва совершил аварийную посадку вертолет МИ-8. Как сообщили "Комиинформу" в "Комиавиатрансе", борт принадлежит их коллегам, на вертолете находились 10 человек.

Возможно, люди летели на охоту.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спасатели, МИ-8, вертолет
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:41 09.11.2017
В Усть-Куломском районе из горящего дома спасли 60-летнего мужчину
10:10 08.11.2017
В одном из дворов ухтинского УРМЗ вспыхнула "Лада"
10:09 08.11.2017
На пожаре в Воркуте огнеборцы спасли мужчину


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

В столице Коми начнут обучать по-новому технологов целлюлозно-бумажного производства




НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене
Какой электрогенератор выбрать: бензиновый или дизельный?
Почему товары для дома лучше покупать в интернете

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел

Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

7 ноября

7 ноября 1941 года.


Парад на Красной Площади.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео