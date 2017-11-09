Коми научный центр ликвидирует ферму при Выльгортской экспериментальной станции

Животноводческая ферма при Выльгортской экспериментальной станции, которая является филиалом Коми научного центра УрО РАН, будет ликвидирована. Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящей реорганизации научного учреждения, сообщил врио председателя Коми научного центра УрО РАН Владимир Володин.

Напомним, на днях стало известно о реорганизации Коми научного центра УрО РАН в Федеральный исследовательский центр. Приказ об этом подписал руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил Котюков.

По словам В. Володина, после того, как на животноводческой ферме при Выльгортской экспериментальной станции были завершены исследования по физиологии и репродукции крупного рогатого скота (холмогорской породы печорского типа), проводимые Институтом физиологии, необходимость в ней отпала.

"Из-за отсутствия господдержки себестоимость молока была очень высокой, - рассказал он. – Несмотря на убыточность предприятия, у нас рука не поднималась его ликвидировать, тем более, что у нас там большой земельный комплекс – более 150 га особо ценных земель. Теперь, в связи с реорганизацией Коми научного центра в ФИЦ, мы будем вынуждены это сделать".

Врио председателя КНЦ заверил, что после реорганизации филиал учреждения будет наполнен новым и важным научным содержанием. Что касается коров, то они будут переданы в добрые руки местных фермеров.