За два года в детских домах и интернатах Коми стало на 161 сироту меньше

В 2015 году численность детей-сирот, проживающих в специальных организациях, достигала 849 человек. В 2017-м их осталось 688. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Она отметила, что таких результатов удалось добиться благодаря комплексной помощи приемным родителям в воспитании детей-сирот и развития на базе трех организаций служб сопровождения замещающих семей. Результатом работы служб сопровождения замещающих семей при детских домах за три года работы стало обучение 62 кандидатов в замещающие родители и сопровождение 83 замещающих семей.

"Кроме того, организациями для детей-сирот активно используется такая форма устройства ребенка, как временная передача детей в семьи родственников на время каникул, выходных и праздничных дней. Это способствует укреплению родственных связей и получению ребенком практического опыта проживания в семье", - подчеркнула министр.

В 2018 году работа по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, продолжится. Планируется создать службу сопровождения замещающих семей на базе еще двух организаций – детского дома №№ 17 и 18 в Печоре и Воркуте. Продолжится работа по устройству в семьи сирот подросткового возраста. На базе детского дома имени А.Католикова в Сыктывкаре будет создан ресурсный методический центр. Он будет помогать представителям других организаций налаживать трудовое воспитание, постинтернатное сопровождение, работу по социализации и подготовке выпускников к самостоятельной жизни.

"Также республика вошла в число участников проекта по социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "К движению без ограничений!", реализуемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - сказала Н.Михальченкова.

В рамках соглашения между Фондом и Минобрануки Коми на базе коррекционной школы-интерната №3 в Сыктывкаре создана специализированная развивающая площадка и автокласс, оснащенные необходимым оборудованием для проведения мероприятий по социально-средовой реабилитации и занятий по безопасному поведению на дороге с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Ее открытие состоялось 15 сентября.