Госдума предлагает законодательно ограничить размер взыскания на должника.

Соответствующий законопроект подготовлен при участии депутата нижней палаты федерального парламента от Республики Коми Ольги Савастьяновой.

Предлагается законодательно ограничить взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина. После всех удержаний доходов у должника будет оставаться прожиточный минимум, установленный в регионе. При этом авторы законопроекта предлагают не распространять такое ограничение при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, возмещении вреда здоровью или по утрате кормильца.

Как отметила Ольга Савастьянова, отсутствие в действующем законодательстве указания минимальной суммы, которая должна оставаться у должника при удержании выплат, приводит к тому, что люди зачастую остаются без средств к существованию.

"С одной стороны, государство взыскивает средства за долги, с другой стороны, оставляет человека фактически без денег. О недопустимости этого не раз говорил Конституционный суд России. Но судебная практика показывает, что в большинстве случаев снижать сумму взыскания суды отказываются, поскольку нет законодательно таких ограничений. Чаще всего заявления о снижении поступают о тех, кто не имеет высоких доходов, например, пенсионеров. Приставами не учитывается тот факт, что людям нужно на оставшиеся средства купить лекарства, оплатить коммунальные расходы", - отметила Ольга Савастьянова.

Законопроектами предполагается внести изменения в статью 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации (в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов)", сообщает пресс-служа КРО "ЕР".