Госдума предлагает законодательно ограничить размер взыскания на должника
Госдума предлагает законодательно ограничить размер взыскания на должника.
Соответствующий законопроект подготовлен при участии депутата нижней палаты федерального парламента от Республики Коми Ольги Савастьяновой.
Предлагается законодательно ограничить взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина. После всех удержаний доходов у должника будет оставаться прожиточный минимум, установленный в регионе. При этом авторы законопроекта предлагают не распространять такое ограничение при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, возмещении вреда здоровью или по утрате кормильца.
Как отметила Ольга Савастьянова, отсутствие в действующем законодательстве указания минимальной суммы, которая должна оставаться у должника при удержании выплат, приводит к тому, что люди зачастую остаются без средств к существованию.
"С одной стороны, государство взыскивает средства за долги, с другой стороны, оставляет человека фактически без денег. О недопустимости этого не раз говорил Конституционный суд России. Но судебная практика показывает, что в большинстве случаев снижать сумму взыскания суды отказываются, поскольку нет законодательно таких ограничений. Чаще всего заявления о снижении поступают о тех, кто не имеет высоких доходов, например, пенсионеров. Приставами не учитывается тот факт, что людям нужно на оставшиеся средства купить лекарства, оплатить коммунальные расходы", - отметила Ольга Савастьянова.
Законопроектами предполагается внести изменения в статью 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации (в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов)", сообщает пресс-служа КРО "ЕР".
Комиинформ
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