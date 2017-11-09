Наталья Михальченкова: "Делегация из Коми достойно выступила на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи"

9 ноября 2017 года, 17:18 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Правительство Коми ждет от участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи предложений по развитию молодежной политики в республике и сотрудничеству с молодежными объединениями. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, заявила заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

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По ее словам, главная ценность участия в фестивале заключается в объединении успешных молодежных организаций вузов и работающей молодежи региона.

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"От молодых и талантливых лидеров, а вы таковыми являетесь, зависит дальнейшее развитие региона, - отметила она. – Глава Коми поставил перед вами задачу внести предложения по развитию молодежной политики республики и сотрудничеству с молодежными объединениями. В ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов у вас была возможность обменяться региональными практиками, которые помогли вам понять, чего не хватает или на что следует обратить внимание в этой сфере".

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Директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов отметил, что молодежный фестиваль в Сочи – это грандиозное событие, которое происходит в России раз в 30 лет, а потому участие в нем станет незабываемым событием для делегатов из республики.

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В делегацию от Коми вошли 69 человек, которые прошли несколько этапов отбора. Кроме того, республика отправила в Сочи полсотни волонтеров в помощь организаторам.

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С. Жеребцов от имени всей делегации поблагодарил главу Коми С. Гапликова и Н. Михальченкову за помощь в организации поездки.

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Затем министр образования вручила благодарственные письма тем, кто помогал достойно представить республику на фестивале.

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Среди них - руководитель проекта, дизайнер-проектировщик презентационной площадки Коми Степан Кубик, дизайнер Александр Сергиенко, застройщик стенда - директор ООО "4-8" Сергей Кияшко, режиссер Светлана Дуксо, директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова, участник делегации Евгений Тропников, ООО "Вегас".

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По словам С. Кубика, перед командой дизайнеров стояла задача разработать проект интерактивного стенда, который демонстрировал бы особенности республики и создавал атмосферу, характерную для республики. Учитывая, что площадку ежедневно посещали до двух тысяч человек, команду дизайнеров это удалось в полной мере.

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Директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова рассказала, что презентационный стенд, который представляет особую гордость делегации, будет установлен в конгресс-холле парка, а сама экспозиция откроется к новогодним праздникам.

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Помощник сенатора от Коми Дмитрия Шатохина Виктор Филипчук отметил, что на фоне остальных участников Коми выглядела очень достойно. Кроме того, впервые на фестивале был задан вопрос на коми языке. Ответил на вопрос земляков Д. Шатохин – один из трех сенаторов России, ставших ведущими площадок.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: делегация, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
  Рубрика: Общество
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