В 2018 году в Коми планируют начать подготовку 1400 специалистов по наиболее востребованным профессиям

9 ноября 2017 года, 18:50 |
Фото Антона Пархачёва

В Коми обращают особое внимание на увеличение числа среднеспециальных образовательных учреждений, которые обучают выпускников действительно востребованным специальностям. Также ведется работа по повышению престижа рабочих профессий.

Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

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По приоритетному проекту "Рабочие кадры для экономики Республики Коми" в регионе в 2017 году прошло три крупных мероприятия. Первое – 16 образовательных организаций получили лицензии на подготовку по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. Второе – конкурс, по результатам которого были установлены контрольные цифры приема по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50. По итогам приемной кампании на обучение по этим направлениям было принято 826 человек. И третье – в Коми состоялся второй региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по десяти компетенциям.

"Кроме того, чтобы сделать профессиональное образование для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов доступным и понятным, был создан региональный центр развития "Абилимпикс" и проведен одноименный чемпионат для студентов, специалистов и школьников, имеющих инвалидность. В нем приняли участие 46 человек", - добавила министр.

В следующем году работа по этому направлению продолжится. Планируется увеличить направления и объемы подготовки по наиболее востребованным профессиям и специальностям с 860 до 1400. Продолжится формирование системы учебно-производственных объединений. Будет внедрен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. И дальше будут развиваться движения WorldSkills Russia и "Абилимпикс".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: профессиональное образование
  Рубрика: Общество
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