Ухтинские спасатели выезжают на поиски вертолета Ми-8

9 ноября 2017 года, 15:50 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В районе ухтинского села Кедва совершил аварийную посадку вертолет МИ-8. Как сообщили "Комиинформу" в федеральной спасслужбе, спасатели готовятся к вылету в предполагаемое место приземления.

Как сообщили "Комиинформу" в "Комиавиатрансе", борт принадлежит их коллегам, на вертолете находились 10 человек.

В администрации Ухты никакой информацией о вертолете не обладают.

В транспортной прокуратуре Сосногорска пока информацию не комментируют.

Как сообщило РИА "Новости", экипаж вышел на связь, люди находились на охоте. Авиакомпания "Скол" опровергает сообщения в СМИ о пропаже своего вертолета в Коми.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спасатели, МИ-8, вертолет
  Рубрика: Происшествия
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