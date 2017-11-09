Ухтинские спасатели выезжают на поиски вертолета Ми-8
9 ноября 2017 года, 15:50 | Ухта
В районе ухтинского села Кедва совершил аварийную посадку вертолет МИ-8. Как сообщили "Комиинформу" в федеральной спасслужбе, спасатели готовятся к вылету в предполагаемое место приземления.
Как сообщили "Комиинформу" в "Комиавиатрансе", борт принадлежит их коллегам, на вертолете находились 10 человек.
В администрации Ухты никакой информацией о вертолете не обладают.
В транспортной прокуратуре Сосногорска пока информацию не комментируют.
Как сообщило РИА "Новости", экипаж вышел на связь, люди находились на охоте. Авиакомпания "Скол" опровергает сообщения в СМИ о пропаже своего вертолета в Коми.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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