Дети Коми предпочитают творческие и спортивные дополнительные занятия

Услугами дополнительного образования в республике охвачено 68,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В системе допобразования работает 130 организаций по всей республике. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Организации допобразования относятся к разным отраслям – образованию (55 учреждений) , культуре (41), физкультуре и спорту (34). Большая часть детей занимается в объединениях художественной направленности (28764 человека или 44,2%). На втором месте по массовости – спортивный досуг (12869 человек, 19,8%), на третьем – техническое творчество (5410 человек, 8,3%), а затем идут туристско-краеведческое (5,7%) и естественнонаучное направление (4,9%).

Быстрый прирост охвата детей по направлению "техническое творчество" в том числе связывают с открывшимся в середине октября технопарком "Кванториум". Только в нем и только на бюджетные места набрано 800 детей.

"Планируется, что детский технопарк будет функционировать как сетевой центр, осуществляющий взаимодействие с образовательными организациями, промышленными партнерами по реализации программ дополнительного образования детей технической направленности", - сказала Н.Михальченкова.

Также в 2018 году будет создан единый план мероприятий конкурсов технической и инженерной направленности, чтобы обеспечить развитие этого направления в республике.

"Кроме того, Коми на 2018 год вошла в число победителей отбора на получение федеральных средств – 12,28 миллиона рублей – на создание региональных модельных центров и внедрение системы персонифицированного финансирования. С июня 2018 года в регионе начнет работать модельный центр, который будет оказывать информационную и методическую поддержку опорным муниципальным центрам дополнительного образования детей. Он откроется на базе Республиканского центра дополнительного образования, который будет оператором системы персонифицированного финансирования", - пояснила Н.Михальченкова.

Помимо этого, Минобрнауки Коми занимается поиском и поддержкой одаренных детей и молодежи. Для этого в марте этого года были утверждены организации, вошедшие в региональную сеть выявления и поддержки одаренных детей. Было проведено более 40 региональных конкурсов для талантливых детей и молодежи.

"В мае было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и образовательным фондом "Талант и успех". В результате был создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Коми. Также поддержка одаренных детей ведется по соглашению между правительством и социальными партнерами, которые в рамках благотворительности в этом году пожертвовали более 2,2 миллиона рублей на поддержку одаренных детей республики, - рассказала министр. – Работа в этом направлении продолжится в 2018 году".