Переселенцы из аварийных домов Сыктывкара довольны новым жильем

Переселенцы из аварийного жилья в столице Коми довольны новыми квартирами. Об этом они сообщили сегодня представителям администрации города и надзорного органа, навестившим их по поручению главы республики Сергея Гапликова.

Напомним, руководитель региона поручил проверить в городах и районах качество жилья, которое выделено участникам программы переселения из аварийного жилфонда, чтобы напрямую от граждан выяснить, всем ли они довольны и какие замечания возникли после заселения.

Сегодня представители администрации Сыктывкара совместно с органами надзора и прессой побывали в двух домах. Первый – на Тентюковской, 204. Одни из новоселов – супруги Лихановы. Новым домашним очагом довольны. Ремонт сделали оперативно, чтобы поскорее заселиться. "Администрация округа помогла в быстром оформлении документов на жилье. Так что все устраивает. Главное, что в квартире тепло. Даже жарко", - высказалась Наталья Лиханова.

По ее словам, особый повод для радости заключается в том, что новая квартира метражом больше их старой, в "деревяшке" по Д. Каликовой (по условиям программы, в случае невозможности предоставления жилья, равнозначного по "квадратуре" занимаемому в аварийном жилфонде, власти регионов обязаны предоставлять квартиры большей, но не меньшей площади).

Супруг Натальи Валерьевны добавил, что в ближайшее время состоится конкурс по выбору управляющей компании. Жильцы ждут заключения договора, чтобы начать получать и оплачивать счета за ЖКУ. Из недочетов обозначили только покосившиеся трубы на кровле. Руководство муниципалитета направит в адрес застройщика письмо с рекомендациями по устранению всех недочетов с определением конкретных сроков и ответственных и затем проинспектирует итоги работ в доме в рамках отдельного выезда. К осмотру будет подключена инспекция госстройнадзора по Сыктывкару, представитель которой Ольга Мишарина, участвовавшая в сегодняшней поездке, зафиксировала информацию от жильцов.

Что касается отдаленности территории от центра города, переселенцы сошлись во мнении, что этот район относится к числу перспективных с точки зрения дальнейшего развития. Это подтвердил и директор муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное бюро" администрации Сыктывкара Юрий Фроленко. "Перспективное планирование этой территории предполагает как продолжение жилищной застройки, так и возведение учреждений социальной сферы", - отметил он.

Вторым пунктом назначения стал дом № 475 по той же улице. Проверяющие побывали в квартире ветерана из числа малобильной категории населения, о жилищном вопросе которого "Комиинформ" сообщал этим летом.

"Квартира, как вы видите, просторная. Места много и для меня с мужем, и для кошки нашей, ей уже 17 лет. Квартира строилась под нашу семью. Поскольку супруг передвигается на коляске, нам оформили расширенные дверные проемы и соорудили отдельный выход на улицу с балкона нашего первого этажа. В ванной и туалете есть все необходимые приспособления", - пояснила Наталья Лиханова и поводила гостей по квартире.

По ее словам, теперь им даже вспоминать не хочется аварийную "деревяшку" на Садовой, где они прожили много лет до участия в программе переселения.