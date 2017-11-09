Коми дополнительно получит более 250 миллионов рублей на развитие образования

9 ноября 2017 года, 15:15 |
Фото Антона Пархачёва

В 2017 году на реализацию программы "Развитие образования" в Коми направили 18,65 миллиарда рублей. На 1 ноября освоено 79,4% из них (14,8 миллиарда). В 2018 году объем финансирования сократится до 17,85 миллиарда рублей.

Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Она отметила, что большая часть финансирования по отрасли идет на пять основных мероприятий: программы дошкольного и общего образования, содержание госучреждений, строительство новых объектов образования, питание учащихся 1-4 классов и организацию отдыха и оздоровления детей. И если в 2017 году на эти цели ушло 95,4% средств (17,7 миллиарда), то в 2018-м на них направят 97,5% (17,4 миллиарда рублей).

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"Министерство продолжает работать над привлечением средств федерального бюджета на развитие отрасли. В 2017 году бюджету республики предоставят в общей сложности 535,4 миллиона рублей. Отмечу также, что в Госдуму России были внесены поправки к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год. Согласно изменениям, на 268,6 миллиона рублей увеличена сумма, которую получит Коми по госпрограмме "Развитие образования" до 2020 года. Эти средства будут направлены на софинансирование капитальных вложений в школы, - рассказала Н.Михальченкова. – Их мы получили благодаря работе, проведенной на уровне федеральных министерств депутатом Госдумы от Коми Ольги Савастьяновой".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: финансирование, образование, госпрограмма, бюджет
  Рубрика: Общество
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