В ближайшие три года в Коми запланировано строительство школ в Помоздино, Дутово, Часово, Приуральском, Визинге, Краснозатонском и Орбите

В Коми в две смены учатся дети из 44 школ – это около десяти тысяч человек или 10,2% от всех учащихся. В 2017 году их прирост составил 155 человек. Самые большие проблемы – в Ухте, Усинске и Сыктывкаре. Но вопрос остро стоит и в районах: там нужно возвести 40 новых зданий, которые заменят ветхие, аварийные здания и школы, в которых не хватает места для всех учеников.

Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

По ее словам, чтобы ликвидировать двусменный режим и построить школы взамен ветхих, реализуются региональная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года и приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников". "В 2017 году на реализацию проекта будут направлены 798 миллионов рублей, из них 440,6 миллиона – средства федеральной субсидии. В 2018 году на эти же цели пойдет 853,5 миллиона рублей, из которых федеральные средства – 281,2 миллиона", - перечислила министр.

Правительство региона над решением этой проблемы работает по трем "дорожным картам". Так, Минобрнауки Коми планирует войти в программу Резервного фонда президента, подготовить проект строительства школы в селе Дутово, но не обычной, а быстровозводимую и на основе малозатратных технологий. Напомним, в селе Дутово Вуктыльского района планируют уже в 2019 году сдать школу-сад на 60 учеников и 20 воспитанников-дошколят. Затем, если пилотный проект будет успешным, такие школы начнут появляться в других населенных пунктах, что позволит заметно экономить на подготовке проектно-сметной документации.

В Сыктывкаре продолжится строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита. Также будет возводиться школа на 400 мест в поселке Краснозатонском: строительством будет заниматься частная компания, а регион затем выкупит готовый объект.

И республика по-прежнему претендует на софинансирование строительства школ в селах Часово Сыктывдинского района и Помоздино Усть-Куломского района, от которой ранее отказались в пользу стройки в Орбите.

Всего в 2018 – 2020 годах в регионе запланировано строительство следующих объектов: школа в Краснозатонском, в Помоздино, в Дутово, в Приуральском Троицко-Печорского района и Визинге Сысольского района.