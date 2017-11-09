В Сыктывдине проинспектировали дома для переселенцев

9 ноября 2017 года, 17:18 | Сыктывдинский
Фото пресс-службы администрации Сыктывдинского района

Сыктывдинская комиссия проинспектировала многоквартирные дома, возведенные в рамках реализации программы переселения.

В ходе рейда, инициированной по поручению главы РК Сергея Гапликова, члены комиссии посетили многоквартирные дома в п.Яснэг и с. Пажга, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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В п.Яснэг по программе переселения был возведен 6-квартирный дом. В каждом помещении проведена полная отделка, установлены пластиковые окна, новая сантехника. У дома своя индивидуальная электрическая котельная с двумя котлами, основным и резервным. Здание подключено к центральному водоснабжению, установлена автономная система канализации, оборудованная септиками. Во дворе подрядная организация установила небольшую детскую площадку.

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В селе Пажга был построен 10-квартирный дом. Здание подключено к центральной системе водоснабжения, отопления и канализации. В каждой квартире были установлены сантехнические приборы.

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В ходе рейда комиссия не выявила грубых нарушений в строительстве домов. Нарекания, высказанные жильцами дома, связаны с текущим состоянием зданий. Они будут отработаны в рамках совместной работы администрации района, руководства сельского поселения и управляющей компании.

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Напомним, в рамках реализации четырех этапов муниципальной программы "Переселение граждан из ветхих и аварийных домов" и участии в долевом строительстве в Сыктывдинском районе было построено два дома в Выльгорте и по одному многоквартирному дому в Яснэге, Нювчиме, Зеленце, Пажге. Кроме того, были приобретены квартиры для граждан, чьи дома попали в реестр ветхих и аварийных. В результате в общей сложности было переселено 345 человек.

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"Мы надеемся, что программа переселения будет продолжена, и администрация района будет и в дальнейшем принимать в ней участие. На сегодняшний день в Министерство и строительства и архитектуры РК направлен реестр ветхих и аварийных домов в количестве 199 объектов общей площадью 45 671,7 кв.м. Из них дома блокированной застройки 128 ед., МКД – 71 ед. Средний возраст данного жилого фонда 53 года, средний год постройки 1962. Впереди большая работа. Надеемся, что у нас всё получится", - отметила заместитель руководителя администрации района Наталья Долингер.

Комиинформ

  Ключевые слова: переселение
  Рубрика: Общество
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