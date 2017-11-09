В Сыктывкаре открыли мемориальную доску в честь академика Юрия Оводова

9 ноября 2017 года, 14:58 | Сыктывкар
Фото Г. Джавршян

В Сыктывкаре на здании Института физиологии Коми научного центра УрО РАН состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь бывшего директора института, академика Юрия Семёновича Оводова.

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На торжественной церемонии открытия, помимо сотрудников Института физиологии и коллег из других Институтов Коми научного центра, которые долгие годы сотрудничали вместе с Ю. Оводовым, присутствовали прибывшие из Германии его сын и внук.

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Директор Института физиологии Евгений Бойко в приветственном слове отметил, что благодаря Ю. Оводову, который возглавлял учреждение в течение ряда лет, оно совершило качественный скачок.

"Он уделял огромное внимание развитию лабораторного парка, создал с нуля отдел молекулярной иммунологии и биотехнологии, - рассказал Е. Бойко. – При нем большое количество сотрудников Института защитили докторские и кандидатские диссертации".

Начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов приветствовал участников церемонии от лица мэра Валерия Козлова и отметил, что предложение увековечить память академика Ю. Оводова было поддержано единодушно и городской комиссией, и депутатами Совета города. Более того, было отмечено, что именно научное сообщество Коми выступает в качестве передовика в деле увековечивания памяти выдающихся жителей Сыктывкара и республики.

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Сорвать полотно с мемориальной доски Е. Бойко предложил Сергею Оводову – сыну академика.

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С. Оводов, который пошел по стопам отца и занимается в Германии научной деятельностью, поблагодарил сотрудников Коми научного центра за бережно сохраняемую память об отце.

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Интересными воспоминаниями о бывшем директоре Института физиологии поделился врио председателя Коми научного центра Владимир Володин. По его словам, после приезда в Сыктывкар в 1984 году ученый увлеченно работал над изучением флоры европейского Северо-Востока, а также изучал растения, содержащие полисахариды. До него подобные исследования в Коми не проводились.

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"Ю. Семеновым был удивительно способным человеком во многих сферах жизни, - поделился В. Володин. - Еще школьником он состоял в химическом кружке, очень любил туризм, спорт. Если чем-то занимался, то делал это основательно. У него было свидетельство дайвера и он даже мог обучать дайвингу других людей. Будучи очень занятым человеком, он при этом был очень… человечным. С самого начала учил своих учеников писать статьи на английском языке, чтобы они публиковались в международных журналах. Теперь каждый день, приходя на работу в институт или проходя на работу, мы будем видеть памятную доску, и вспоминать его. Желаю отделу биотехнологий держать ту высокую планку, которая им была установлена".

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Соратник Ю. Оводова, директор Института химии Александр Кучин, в свою очередь, заметил, что ученый был замечательным человеком и хорошим тружеником.

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"С первых дней его появления в Сыктывкаре мы с ним рука об руку, плечом к плечу, как наши здания, вместе работали, - рассказал он. – Я очень ему благодарен, ведь он многое сделал и для нашего института. Работа над его любимым направлением – химией полисахаридов, продолжается в нашем институте. Наша задача состоится в том, чтобы, не забывая о нем, продолжать его дело".

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Директор Института биологии Светлана Дёгтева отметила организаторские способности ученого, его умение создать комфортную обстановку в коллективе и удивительную скромность. О наградах и заслугах академика коллеги узнавали не от него самого, а из научных публикаций.

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После возложения цветов директор Е. Бойко пригласил желающих посетить мемориальный уголок академика Ю. Оводова, который сотрудники оборудовали на шестом этаже.

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В этом уголке соратники ученого поставили его рабочий стол, шкафы, стенды и другие дорогие сердцу вещи, которые окружали его в течение жизни.

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Геня Джавршян

  Ключевые слова: Ю. Оводов, памятная доска, институт физиологии
  Рубрика: Наука
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